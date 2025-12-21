राज्य ब्यूरो, पटना। Bakhtiyarpur-Tajpur Bridge: बख्तियापुर-ताजपुर पुल को अगले वर्ष यानी 2026 के मई तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का 65 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण में आ रही किसी भी बाधा को तत्काल दूर करने तथा कार्य में और तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। करजान तथा ताजपुर के आपस में जुड़ जाने से एनएच-31 और एनएच-122 का सीधा संपर्क हो जाएगा और उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच एक और संपर्कता बनेगी।

16 किमी संपर्क पथ का निर्माण पूरा करजान पटना जिले में है। करजान से गंगा पुल तक पहुंच पथ, आरओबी तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। समस्तीपुर के ताजपुर से पटना के बख्तियारपुर तक बन रहे इस गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट के ताजपुर से चकलालशाही तक लगभग 16 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पथ निर्माण विभाग के सचिव ने दो आरओबी के निर्माण में आ रही समस्याओं को रेलवे के सहयोग से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बख्तियारपुर-ताजपुर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाकर यह काम जल्द पूर्ण कराएं। एजेंसी को पुल निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण करने का निदेश दिया।

इस पुल के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु एवं राजेंद्र सेतु पर यातायात का बोझ भी कम होगा तथा लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि यह पुल समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की ओर से आवागमन करनेवाले वाहनों का एक वैकल्पिक मार्ग होगा।