मनेर में महानवमी पर बेल की बलि, पारंपरिक तरीके से पूजा संपन्न, क्षेत्र में उत्साह का माहौल

संवाद सूत्र, मनेर(पटना)। मनेर के देवी माता के सभी पूजा पंडालों के बेल की बलि महानवमी के मौके पर दी गई। महावीर दल अखाड़ा के संरक्षक उदय शंकर साह, गुरु प्रदीप आजाद, गुरु हरिनारायण विश्वकर्मा ने देवी मां की जयकारे के साथ बेल की बलि दी, डंके के साथ पारंपरिक हथियारों व देवी मां की जयकारे के साथ के साथ नगर के बड़ी देवी सरस्वती सदन पुस्तकालय, मां, मंझली माता काजी मुहल्ला, संझली माता मनेर बड़ी चौराहे, समेत सभी पूजा पंडालों में जाकर बारी-बारी से बेल की बलि दी गई।

पुरोहित लाल बाबा के अनुसार यह एक प्रतीकात्मक बलि है। कई स्थानों पर बलि के रूप में कोहरे, गन्ना, सेब और नारियल आदि की भी बलि दी जाती है। यह परंपरा विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न होती है, जिसमें कुछ लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस अनुष्ठान को करते हैं। बेल बलि की परंपरा यहां महानवमी के अवसर पर सैकड़ों वर्षों से चल रही है। वही मंझली माता काजी मोहल्ला में लोगों को पगड़ी धोती देकर सम्मानित भी किया गया।