पटना में खराब मौसम के कारण इंडिगो की फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, कई फ्लाइट लेट

खराब मौसम के कारण कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई713 को पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली और उसे वाराणसी डायवर्ट किया गया। पटना में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण यह निर्णय लिया गया। पटना से बेंगलुरु पुणे और मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स भी विलंब से उड़ान भरी।

जागरण संवाददाता, पटना। कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई713 को बुधवार को खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। अचानक मौसम बिगड़ने के चलते फ्लाइट को सुरक्षा कारणों से वाराणसी डायवर्ट किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटना में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण यह निर्णय लिया गया। फ्लाइट में सवार यात्रियों को सुरक्षित वाराणसी पहुंचाया गया, जहां उन्हें आगे की व्यवस्था के लिए सूचित किया गया। वहीं मुंबई से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई2043 पटना 36 मिनट विलंब से पहुंची।