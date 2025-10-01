Language
    पटना में खराब मौसम के कारण इंडिगो की फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, कई फ्लाइट लेट

    By Vidya sagar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    खराब मौसम के कारण कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई713 को पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली और उसे वाराणसी डायवर्ट किया गया। पटना में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण यह निर्णय लिया गया। पटना से बेंगलुरु पुणे और मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स भी विलंब से उड़ान भरी।

    मौसम के कारण इंडिगो की फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट

    जागरण संवाददाता, पटना। कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई713 को बुधवार को खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। अचानक मौसम बिगड़ने के चलते फ्लाइट को सुरक्षा कारणों से वाराणसी डायवर्ट किया गया।

    पटना में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण यह निर्णय लिया गया। फ्लाइट में सवार यात्रियों को सुरक्षित वाराणसी पहुंचाया गया, जहां उन्हें आगे की व्यवस्था के लिए सूचित किया गया। वहीं मुंबई से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई2043 पटना 36 मिनट विलंब से पहुंची।

    बेंगलुरु से पटना आ रही विमान संख्या 6ई6277 पटना अपने निर्धारित समय से 24 मिनट विलंब से पहुंची। पटना से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई805 निर्धारित समय से 40 मिनट विलंब से उड़ान भरी।

    पुणे जाने वाली इंडिगो की विमान संख्या 6ई126 निर्धारित समय से 19 मिनट विलंब से उड़ान भरी। मुंबई जाने वाली इंडिगो की विमान से संख्या 6ई2167 निर्धारित समय से 57 मिनट विलंब से उड़ान भरी।