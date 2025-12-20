बिहार में अब 31 दिसंबर तक योगदान दे सकेंगे आयुष चिकित्सक, बढ़ाई गई तारीख

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में संविदा पर नियुक्ति होने वाले आयुष चिकित्सक (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी ) अब 31 दिसंबर तक अपना योगदान दे सकेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नियोजित होने वाले चिकित्सकों के योगदान की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गयी थी, मगर काफी संख्या में अभी तक अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं किया जा सका है।

इसको लेकर अभ्यर्थियों द्वारा योगदान की तिथि विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। इसे देखते हुए उनके योगदान की तिथि को 31 दिसंबर 2025 तक विस्तारित किया जाता है। अतिथि शिक्षक नियुक्ति पर लंबित अभ्यावेदन तीन महीने में निस्तारित करने का आदेश वहीं, दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से जुड़े अतिथि शिक्षक (इतिहास विषय) की नियुक्ति मामले में अहम आदेश देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।