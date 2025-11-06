जागरण संवाददाता, पटना। शुभ मुहूर्त: कार्तिक शुक्ल एकादशी एक नवंबर शनिवार को श्री हरि विष्णु के चार माह बाद योग निद्रा से जागृत होने के बाद मांगलिक कार्य आरंभ हो गया है।

16 नवंबर को सूर्य के तुला राशि से निकल कर वृश्चिक राशि में आने से शादी-ब्याह का दौर आरंभ हो जाएगा। शुभ मुहूर्त 18 नवंबर से आरंभ होगा। फिर छह दिसंबर के बाद शादी-ब्याह पर विराम लग जाएगा।

पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि मिथिला पंचांग के अनुसार 10 तो बनारसी पंचांग के अनुसार 13 मुहूर्त हैं।

बनारसी पंचांग के अनुसार नवंबर में नौ तथा दिसंबर में चार वैवाहिक लग्न हैं। मिथिला पंचांग के अनुसार नवंबर में सात एवं दिसंबर में तीन दिन शुभ विवाह मुहूर्त हैं।



नववर्ष में चार फरवरी से शुरू होगा विवाह

11 दिसंबर गुरुवार को पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह के अस्त होने तथा वृद्धत्व दोष के कारण 8 दिसंबर सोमवार से विवाहादि शुभ कार्य नहीं होंगे।

2026 के पहले मास जनवरी में खरमास की समाप्ति के बाद एवं शुक्र ग्रह के अस्त होने से शादी-ब्याह नहीं होंगे। एक फरवरी की शाम छह बजे शुक्र के उदित होने के साथ शादी-ब्याह का सिलसिला आरंभ होगा।

शादी में ग्रहों की शुभता जरूरी

शादी-विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक बंधन को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शादी के शुभ योग के लिए बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ होना जरूरी है।