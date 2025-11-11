Aurangabad election 2025 phase 2 voting : छह विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ मतदान

जागरण संवाददाता,औरंगाबाद। Aurangabad Election 2025 Phase 2 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को औरंगाबाद जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों — औरंगाबाद, रफीगंज, गोह, ओबरा, नबीनगर और कुटुंबा (सुरक्षित) में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में प्रारंभ हुआ। सुबह सात बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाता अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचने लगे।

ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए। कई जगहों पर मतदाता मतदान शुरू होने से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे।

जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।

विशेष रूप से माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के जवान नियमित गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी में जुटे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सुबह से ही मतदान की गति संतोषजनक रही और लोगों में अपने मताधिकार का उपयोग करने को लेकर जागरूकता देखी गई।

प्रशासन के मुताबिक अब तक जिले के किसी भी मतदान केंद्र से न तो किसी गड़बड़ी की सूचना मिली है और न ही ईवीएम में किसी तकनीकी खराबी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी केंद्रों पर पीने के पानी, रैंप, शौचालय और प्रतीक्षालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों पर संतोषजनक व्यवस्था होने की बात कही।

कुल मिलाकर, जिले भर में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में मतदान की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन को उम्मीद है कि शाम तक मतदान प्रतिशत में और वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे लोकतंत्र के इस महापर्व की चमक और बढ़ जाएगी।