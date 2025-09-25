Bihar Politics: 'मेरी पत्नी से संबंधित संपत्ति...', अशोक चौधरी ने दिया PK को जवाब; चढ़ा सियासी पारा!

जदयू नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की संपत्ति का विवरण पहले से ही सार्वजनिक है और इसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने किसी भी संस्था से अपने संबंध से इनकार किया और बेटी की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये आरोप उन्हें बदनाम करने की साज़िश है।

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जन सुराज ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वह सभी निराधार हैं। मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। जनता को गुमराह करने के ऐसे किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सच्चाई न्यायालय एवं जनमानस के सामने स्वतः उजागर होगी।

अपनी धर्मपत्नी के नाम पर किए गए तथाकथित भ्रामक खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी पत्नी से संबंधित संपत्ति, निवेश अथवा ऋण का हर विवरण पहले से ही मेरी वार्षिक संपत्ति विवरणी में दर्ज है, जो सार्वजनिक अभिलेख का हिस्सा है और बिहार के प्रत्येक नागरिक के लिए सहज रूप से उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि जिस जानकारी को ''खुलासा'' बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह दरअसल वर्षों से सार्वजनिक डोमेन में मौजूद है। ऐसे तथ्यों को सनसनीखेज ढंग से पेश करना केवल जनता को गुमराह करने और भ्रामक प्रचार फैलाने का एक असफल प्रयास है।

चौधरी ने स्पष्ट किया कि जहां तक किसी संस्था से उनके जुड़ाव का प्रश्न उठाया जा रहा है, वहां उनके द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जा रहा है कि इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है और केवल परिस्थितिजन्य बातों के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं।