अशर्फी सिंह हत्याकांड: सुपारी किसने दी? कई मोबाइल जांच रही पुलिस, जमीन कारोबारी भी रडार पर

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। रामकृष्ण नगर के डोमनाचक में बस संचालक की हत्या भूमि विवाद में हुई है। पुलिस इस बात को मान चुकी है मगर हत्या के लिए सूपारी किसने दिया यह पुलिस के लिए चुनौत बनी हुई है।

पुलिस ने दोनों शूटर की पहचान कर लेने के बाद मौके से लिये सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस सूपारी देने वालों तक पहुंचने का प्रयास के लिए सैकड़ों मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उसकी जांच कर रही है। पुलिस ने कई जमीन कारोबारी को इस हत्या कांड में रडार पर ले रखा है। पुलिस का मानना है कि इस घटना के पीछे भू माफियाओं का हाथ है। हत्या की सुपारी भू माफिया के द्वारा ही दी गई है।

रामकृष्ण नगर इलाके में भू माफियाओं का दल काफी सक्रिया है और कई बार जमीन कब्जा के लिए हत्या से लेकर गोलीबारी तक करा चुके हैं। बस संचालक की हत्या भूमि विवाद में हुई है। पुलिस ने जांच शुरू किया तब पुलिस को जमीन विवाद से जुड़ी कई जानकारी हाथ लगी। अर्शफी सिंह का धंधा बस का था मगर इनके पूत्र लोग जमीन कारोबार से जुड़े हुए थे और जमीन संबंधी विवाद भी चल रहा था।

अशर्फी सिंह का था दबदबा डोमनाचक गांव में अर्शफी सिंह और उनके परिवार की तूती बोलती है। गांव के यह नामी व्यक्ति में शामिल थे। हत्या और दो शूटरों की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने एफएसएल की टीम को बुलाया। पुलिस ने मौके से आधे दर्जन चक्र से अधिक गोली का खोखा के साथ ही धरदार हथियार बरामद किया।

शूटरों की मोटर साइकिल की जांच की गई, तब उनकी मोटर साइकिल पर लगा रजिस्ट्रेशन नम्बर और इंजन नम्बर अलग अलग पाये गये। जिससे यह तय हुआ कि मोटर साइकिल गलत है। पुलिस ने शूटरो के पास से दो हथियार बरामद किया है। मौके पर पुलिस ने सीसीटीवी प्राप्त कर लिया और छानबीन शुरू किया।

सुपारी देने वाली की तलाश जारी पुलिस ने मौके वारदात से मोबाईल का डाटा प्राप्त कर छानबीन में जुट गई है। मौके पर पुलिस को लोगों ने बताया कि यह मामला जमीन करोबार से जुड़े दबंग लोगों के द्वारा अंजाम दिलवाया गया है। जिसके आधार पर पुलिस ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के कई भू माफियाओं को अपने रेडार पर लेकर छानबीन करने में जुटी है।