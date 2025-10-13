Language
    पटना में चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 लाख की नकदी और कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:27 AM (IST)

    पटना के शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुजीत कुमार के पास से 139 कारतूस और 1.50 लाख रुपये बरामद हुए हैं। सुजीत पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, और पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस को पूछताछ में कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर छापेमारी जारी है।

    वाहन जांच में 139 कारतूस और 1.50 लाख रुपये के साथ तस्कर गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में चौक चौराहों से लेकर मुख्य मार्ग पर चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान में शास्त्रीनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी।

    शनिवार की देर रात पटेल नगर स्थित ऊर्जा सभागार चौक के पास से बाइक सवार आर्म्स तस्कर गिरोह के सप्लायर को 139 गोली और 1.50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

    आरोपित की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी सुजीत कुमार के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पहले से वर्ष 2008 में रांची के बूटी मोड़ थाना, वर्ष 2003 में गांधी मैदान और वर्ष 2000 में पत्रकारनगर थाने में लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं।

    सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि शास्त्रीनगर पुलिस और सीआइएसएफ के जवान वाहन जांच कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पूछताछ में पता चला कि वह आर्म्स तस्कर गिरोह में मीडियेटर और होलसेलर की भूमिका में था। वह मीठापुर से गोली लेकर जा रहा था। मीठापुर में उसे गोली किसने दी थी और वह गोली कहां लेकर जा रहा था?

    पूरी चेन को खंगाला जा रहा है। उसके खिलाफ लूट, हत्या आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। उसके पास से बरामद बाइक का भी सत्यापन किया जा रहा है। जब्त मोबाइल से मिले नंबर का डिटेल निकाला जा रहा है।

    पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। वाहन जांच में इसके पूर्व पीरबहोर थाना क्षेत्र से दो वाहन से दस लाख रुपये बरामद किए गए थे।