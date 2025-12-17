Raion Card: न लंबी कतारें, न दफ्तरों के चक्कर... बस कुछ क्लिक में घर बैठे बनाएं अपना राशन कार्ड

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। लोग घर बैठे Ration Card के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट में जाकर कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने हैं, जिसकी जानकारी इस खबर में दी जा रही है।

आप पूरी प्रोसेस अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर के अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या, IFSC सहित), पूरे परिवार का एक फोटोग्राफ, आवेदक के हस्ताक्षर की फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति का प्रमाण पत्र शामिल है। ये सब डॉक्यूमेंट डालने के बाद यदि आप पात्र होंगे, तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।