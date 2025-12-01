पटना में आज से गरजेगा बुलडोजर, गांधी मैदान-जेपी गंगा पथ सहित 9 इलाकों से हटेगा अतिक्रमण, DM ने बनाईं 9 टीमें
Bulldozer Action In Bihar: पटना में जिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू हो गया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नौ टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करेंगी। सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया जा रहा है और दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। Bulldozer Action In Patna: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम के निर्देश पर पटना शहर में आज से अतिक्रमण के विरुद्ध पुनः विशेष अभियान चलाया जाएगा।
अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का दिसंबर माह का कैलेंडर जारी कर जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा की ओर से नौ टीमों का गठन किया गया है।
यह विशेष अभियान नगर निगम के छह अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ एवं दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा।
प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मिलकर कार्रवाई करेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां-जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकी की जाएगी। अभियान में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, फुटपाथ, सर्विस रोड और प्रमुख मार्गों को अतिक्रमणमुक्त रखना जनहित में अत्यावश्यक है। कंकड़बाग, गांधी मैदान, राजेंद्र नगर टर्मिनल, डाकबंगला, कारगिल चौक, अशोक राजपथ, बोरिंग कैनाल रोड, सगुना मोड़, जेपी गंगा पथ, अटल पथ सहित प्रमुख मार्गों को खासतौर पर चिह्नित किया गया है।
शहरी प्रबंधन इकाई को प्रत्येक माह पूर्व निर्धारित कैलेंडर के आधार पर नियमित अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए आदतन अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई करने तथा विशेष वाहन जांच अभियान भी चलाने को कहा गया है।
अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 रुपये व स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रुपये का दंड
डीएम ने कहा कि मुख्य मार्गों पर किसी भी तरह की अनधिकृत वेंडिंग, अवैध पार्किंग या व्यावसायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निकायों को अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 रुपये और स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रुपये का दंड लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
अस्पतालों आइजीआईएमएस, पीएमसीएच, एम्स व एनएमसीएच के आसपास भी अतिक्रमण पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया गया है, ताकि मरीजों और एंबुलेंस के आवागमन में कोई व्यवधान न हो। विशेष अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पांच सदस्यीय सेल को बनाया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक (यातायात), अपर जिला दंडाधिकारी (नगर व्यवस्था), एसपी (सुरक्षा), अपर नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट शामिल हैं।
डीएम ने कहा कि बढ़ते वाहनों और यातायात जाम की स्थिति में सुगम यातायात प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाएगी।
विभिन्न मार्गों पर एस्कलेटर-युक्त एफओबी, अंडरपास, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण, वेंडर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण एवं अन्य सभी बिंदुओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है, ताकि आम जनता को सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।