पटना में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू, नौ टीमें की गई गठित

पटना शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया गया है। नौ टीमों का गठन किया गया है जो शहर के विभिन्न अंचलों में अतिक्रमण हटा रही हैं। इस अभियान में कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं। शुक्रवार को कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया और जुर्माना वसूला गया। आयुक्त ने मुख्य मार्गों को अतिक्रमणमुक्त रखने पर जोर दिया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना शहर में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुक्रवार से शुरू हुआ। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने नौ टीमों का गठन किया है, जो पटना नगर निगम के छह अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी तथा खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत में कार्रवाई कर रही हैं।

इस मल्टी-एजेंसी अभियान में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशाम, विद्युत और अन्य विभाग शामिल हैं। आयुक्त ने अंतरविभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई और व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कदम उठाने का निर्देश दिया। शुक्रवार को नूतन राजधानी अंचल में इनकम टैक्स से चिड़ियाखाना गेट तक 1500 रुपये जुर्माने के साथ अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया।