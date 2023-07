IIS परीक्षा में बिहार के लाल अंकित का देश में प्रथम स्थान, पेशे से हैं पत्रकार; अब MIB के तहत करेंगे काम

IIS Ankit Kumar भारतीय सूचना सेवा (आइआइएस) की परीक्षा में अंकित कुमार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अंकित की इस सफलता पर माता अंजनी वर्मा पिता अतुल कुमार समेत पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर है। भारतीय सूचना सेवा की इस परीक्षा में सफलता पाने के बाद अंकित का पदस्थापन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली विभिन्न इकाइयों में होगा।

IIS परीक्षा में बिहार के लाल अंकित का देश में प्रथम स्थान, पेशे से हैं पत्रकार

सिवान, जागरण संवाददाता। जिले के पचलखी निवासी अंकित कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित भारतीय सूचना सेवा (आइआइएस) की परीक्षा में देश में पहला स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता समेत पूरे जिलेवासियों को गौरवांवित किया है। इस परीक्षा में सफल अंकित पेशे से पत्रकार हैं और उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (आइआइएमसी) से पढ़ाई की है। पीटीआइ से की करियर की शुरुआत अंकित की इस सफलता पर माता अंजनी वर्मा, पिता अतुल कुमार समेत पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर है। अंकित के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। टॉपर अंकित कुमार को इस परीक्षा में कुल 100 अंकों में से 76 अंक प्राप्त हुए हैं। अंकित ने आइआइएमसी से पत्रकारिता की शिक्षा पूरी करने के बाद समाचार एजेंसी पीटीआइ से करियर की शुरुआत की। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, पत्नी रितिका और भाई अखिल को दिया है। टॉप करने की नहीं थी उम्मीद: अंकित कुमार अंकित ने कहा निश्चित रूप से यह मेरे लिए खुशी का पल है। मेहनत से की गई पढ़ाई के बाद मुझे भारतीय सूचना सेवा के माध्यम से देश सेवा का मौका मिला है। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता के बाद मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा था। इस कारण से मुझे उम्मीद थी कि भारतीय सूचना सेवा की इस प्रतियोगिता में मुझे सफलता मिलेगी। हालांकि, मैं टॉप करूंगा ऐसा सोचा नहीं था। अंकित ने सिवान में की शुरुआती पढ़ाई अंकित ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सिवान से शुरू की थी। उन्होंने हाईस्कूल पचलखी से मैट्रिक, सिवान डीएवी कॉलेज से इंटरमीडियट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उनका चयन भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए हुआ, जहां से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की थी। भारतीय सूचना सेवा की इस परीक्षा में सफलता पाने के बाद अंकित का पदस्थापन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली विभिन्न इकाइयों में होगा।

Edited By: Aysha Sheikh