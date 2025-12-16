पदभार संभालते ही एक्शन में नए निदेशक अनिल कुमार, जन-जन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना पहली प्राथमिकता
2017 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी), पटना के नए निदेशक के रूप में 2017 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही वे पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर न सिर्फ विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली, बल्कि विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर मौजूदा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान विभाग के विशेष सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
पदभार ग्रहण करने के बाद निदेशक अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब उसकी सही और समय पर जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना विभाग का मुख्य लक्ष्य होगा।
निदेशक ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं।
इन योजनाओं की जानकारी यदि सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो पात्र लाभार्थी भी इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है।
विभाग डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों के जरिए इस दिशा में प्रभावी प्रयास करेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना के प्रसार में पारदर्शिता, सटीकता और संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग कर सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका को और मजबूत किया जाए।
निदेशक ने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने और समयबद्ध निष्पादन पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर विभाग के अपर सचिव राजीव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव विधुभूषण चौधरी, संयुक्त निदेशक रवि भूषण सहाय, विशेष कार्य पदाधिकारी कुमारिल सत्यानंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि आईएएस अनिल कुमार इससे पहले अररिया जिले के जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उनके प्रशासनिक अनुभव की सराहना हुई थी।
अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक के रूप में उनसे जनसंचार व्यवस्था को और सशक्त बनाने की उम्मीद की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।