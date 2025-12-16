Anant Singh: अनंत सिंह को बड़ा झटका, दुलारचंद हत्याकांड में नियमित जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने कांड में आरोपित व जेल में बंद विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी।

बताते चलें कि राजद नेता दुलार चंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर की शाम बसावनचक गांव में उस समय कर दी गई थी जब वे मोकामा विधानसभा में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे।