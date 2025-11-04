चुनावी सरगर्मी के बीच अनंत सिंह के अभिकर्ता की मुश्किलें बढ़ीं, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, वोटर परेशान
मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। चुनाव अभिकर्ता राजीव रंजन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि रोड शो में हूटर लगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने एक वाहन जब्त किया है। वहीं, जनसुराज समर्थक की हत्या के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह पहले से ही जेल में हैं।
संवाद सूत्र, मोकामा(पटना)। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में सोमवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बरहपुर गांव से रोड शो निकाला।
इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक के लिखित आवेदन पर मोकामा थाने में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के चुनाव अभिकर्ता राजीव रंजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
आरोप है कि रोड शो में हूटर लगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस ने मौके से हूटर लगे एक वाहन को जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार मोकामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान अनुमति से अधिक संख्या में वाहनों के उपयोग किए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित वाहनों को रोक कर जांच की गई।
अनुमति के अनुरूप वाहनों को छोड़ने हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कांड दर्ज किया गया है। वहीं, पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस शनिवार की रात पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेल भेज चुकी है।
वहीं जिला प्रशासन के आधिकारिक एक्स हैंडल के अनुसार रैली के दौरान ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को जब्त कर आयोजक अभिकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी कराई गई।
निर्वाचन आयोग के अनुसार हर 10 वाहनों के बीच 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए 10 गाड़ियों के बाद शेष को थोड़ी देर रोकने के बाद जाने दिया गया था। जिस वाहन में हूटर लगा था, सिर्फ उसे जब्त किया गया।
