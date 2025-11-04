चुनावी सरगर्मी के बीच अनंत सिंह के अभिकर्ता की मुश्किलें बढ़ीं, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, वोटर परेशान

संवाद सूत्र, मोकामा(पटना)। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में सोमवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बरहपुर गांव से रोड शो निकाला।

इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक के लिखित आवेदन पर मोकामा थाने में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के चुनाव अभिकर्ता राजीव रंजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

आरोप है कि रोड शो में हूटर लगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस ने मौके से हूटर लगे एक वाहन को जब्त किया है।



पुलिस के अनुसार मोकामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान अनुमति से अधिक संख्या में वाहनों के उपयोग किए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित वाहनों को रोक कर जांच की गई।