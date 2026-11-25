डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियों के बीच मंगलवार रात मेहंदी समारोह में एक खास नजारा देखने को मिला।

बेटी की खुशियों में शामिल मां एवं पूर्व विधायक नीलम देवी का उत्साह देखते ही बन रहा था। मेहंदी रचाए नीलम देवी न सिर्फ परिवार के साथ इस खास पल का आनंद लेती दिखीं, बल्कि अपने अंदाज से समारोह की रौनक भी बढ़ा दी।

शिवांगी गोल्डन ड्रेस में बेहद आकर्षक नजर आईं। उनके साथ तीनों भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। समारोह में पंजाब से आई महिलाओं ने डांस किया। कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को खुशनुमा बना दिया।

इस बीच शाहरुख खान और काजोल के सुपरहिट गीत 'मेहंदी लगा के रखना' पर कलाकारों की प्रस्तुति ने सबका ध्यान खींचा। गाना बजते ही नीलम देवी भी अपने उत्साह को रोक नहीं सकीं। वह बैठे-बैठे ही गीत की धुन के अनुसार हाथों और शरीर से ऐसे मूवमेंट करती दिखीं कि वहां मौजूद महिलाएं भी मुस्कुराने लगीं। बेटी की शादी की खुशी उनके चेहरे और अंदाज में साफ झलक रही थी। बेटी की शादी के लिए नदवां में भव्य तैयारी नीलम देवी की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को होनी है। बिहटा के कृष्णानगर से ऋषिकेश कुमार दूल्हा बनकर नदवां गांव पहुंचेंगे। बरात में 151 गाड़ियों का काफिला आने की तैयारी है। शादी वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न होगी।