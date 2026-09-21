अनंत सिंह का दांव JDU पर पड़ेगा भारी? पटना स्नातक MLC चुनाव में 'छोटे सरकार' कितना बदलेंगे नीरज कुमार का गणित

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना स्नातक विधान परिषद सीट का चुनाव अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ गया है। JDU के मौजूदा विधान पार्षद और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की संभावित उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर ही खुला विरोध सामने आ गया है।

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ दूसरे उम्मीदवार के समर्थन का एलान कर दिया है। वह अनुज सिंह के समर्थन की बात कह चुके हैं और नीरज कुमार को हराने के लिए पूरी ताकत लगाने का दावा भी कर चुके हैं।

ऐसे में यह चुनाव केवल एक विधान परिषद सीट का मुकाबला नहीं रह गया है। इसके जरिए JDU के संगठन, स्थानीय प्रभाव और पार्टी के भीतर मौजूद अलग-अलग राजनीतिक समीकरणों की भी परीक्षा होती दिखाई दे रही है। नीरज के सामने चुनौती उम्मीदवार की नहीं, वोट ट्रांसफर की है नीरज कुमार इस सीट से लगातार तीन बार विधान पार्षद रह चुके हैं। लंबे समय से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण उनके पास व्यक्तिगत संपर्क और चुनावी नेटवर्क मौजूद है।

अगर JDU उन्हें आधिकारिक उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी संगठन का समर्थन भी उनके साथ रहेगा। यही वह पक्ष है जो अनंत सिंह के विरोध के प्रभाव को सीमित कर सकता है। लेकिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होता है। यहां मतदाताओं की संख्या सीमित है और व्यक्तिगत संपर्क, मतदान के दिन मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना तथा स्थानीय नेटवर्क काफी अहम हो जाता है। अनंत सिंह खुद मैदान में नहीं, फिर भी क्यों अहम है उनका दांव? इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह खुद पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह नीरज कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला है, उसने चुनाव को JDU के लिए अतिरिक्त चुनौती बना दिया है।

अनंत सिंह का प्रभाव मुख्य रूप से मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में माना जाता है। सवाल यह है कि उनका यह प्रभाव स्नातक मतदाताओं के बीच कितनी दूर तक राजनीतिक समर्थन में बदल पाता है। यही कारण है कि इस चुनाव में अनंत सिंह की भूमिका को केवल एक समर्थक की भूमिका के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। उनका वास्तविक असर इस बात से तय होगा कि वह अपने प्रभाव वाले इलाकों में कितने मतदाताओं को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद कर पाते हैं। 'नीरज को हराएंगे' से शुरू हुई लड़ाई अब पार्टी मैनेजमेंट तक पहुंची अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर पुराने विवादों को लेकर कई आरोप लगाए हैं और नार्को टेस्ट की चुनौती तक दी है। दूसरी ओर नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि आरोपों के सबूत हैं तो अदालत का रुख किया जाना चाहिए।

नार्को टेस्ट को लेकर भी नीरज कुमार ने कहा कि इसका फैसला अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पार्टी की ओर से अभी औपचारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। यानी सार्वजनिक मंच पर भले ही दोनों नेताओं के बीच टकराव दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंतिम चुनावी तस्वीर पार्टी की औपचारिक घोषणा और उसके बाद बनने वाले संगठनात्मक समीकरण से तय होगी। संजय झा का 'सब ठीक है' वाला संदेश कितना महत्वपूर्ण? JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विवाद को पार्टी के संज्ञान में बताया है। उनका कहना है कि वरिष्ठ नेता मामले को देख रहे हैं और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा।

संजय झा ने पार्टी में किसी व्यापक मतभेद से इनकार किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी JDU में गुटबाजी की बात को खारिज करते हुए पार्टी को पूरी तरह एकजुट बताया है। लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि मामला केवल दो नेताओं के बीच व्यक्तिगत मतभेद है, तो उसे पार्टी नेतृत्व के स्तर पर सुलझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ललन सिंह की भूमिका पर भी टिकी नजर अनंत सिंह और ललन सिंह की राजनीतिक नजदीकी बिहार की राजनीति में पहले से चर्चा का विषय रही है। ऐसे में पटना स्नातक चुनाव में अनंत सिंह के रुख ने स्वाभाविक रूप से ललन सिंह की भूमिका को भी चर्चा में ला दिया है।

ललन सिंह ने अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया है। उन्होंने पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी से भी इनकार किया। फिर भी चुनावी राजनीति में सवाल केवल सार्वजनिक बयानों से नहीं बनते। असली तस्वीर इस बात से सामने आएगी कि पार्टी संगठन, स्थानीय नेता और प्रभावशाली चेहरे चुनाव के दौरान किस उम्मीदवार के साथ कितनी सक्रियता से खड़े दिखाई देते हैं।

पटना, नालंदा और नवादा-छोटा मतदाता आधार, बड़ा राजनीतिक संदेश पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक यहां करीब 88 हजार स्नातक मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव की तुलना में यह संख्या काफी कम है। लेकिन कम मतदाता होने का अर्थ यह नहीं कि मुकाबला आसान है। ऐसे चुनावों में एक-एक मतदाता तक पहुंच और मतदान के दिन उसे बूथ तक लाने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।

इसीलिए अनंत सिंह का प्रभाव यदि केवल मोकामा तक सीमित रहता है तो उसका असर अलग होगा और यदि वह पटना तथा नवादा के स्नातक मतदाताओं तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने में सफल रहते हैं तो समीकरण अलग दिखाई दे सकता है।

नीरज की सबसे बड़ी ताकत: तीन चुनावों से बना नेटवर्क नीरज कुमार के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर उनका पुराना चुनावी आधार है। वह लगातार तीन बार इस सीट से निर्वाचित हो चुके हैं और निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं।

इसके अलावा यदि JDU औपचारिक रूप से उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो NDA का संगठनात्मक समर्थन भी उनके साथ रहेगा। यही वह ताकत है जिसे अनंत सिंह के विरोध के सामने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन माना जा सकता है। दूसरी तरफ अनंत सिंह का प्रभाव क्षेत्रीय है और वह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए उनके समर्थन का वास्तविक चुनावी असर तभी दिखाई देगा, जब वह किसी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में अपने प्रभाव को वोट में बदल पाएं।

जातीय समीकरण से ज्यादा अहम होगा 'कौन वोट डलवा पाता है' पटना स्नातक चुनाव को केवल जातीय समीकरण के चश्मे से देखना अधूरा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहां उम्मीदवार का व्यक्तिगत संपर्क और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की क्षमता भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

अनंत सिंह को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उनके मुताबिक नीरज कुमार के पक्ष में NDA का समर्थन और उनका पुराना चुनावी आधार महत्वपूर्ण फैक्टर है।

इसलिए मुकाबले का असली सवाल यह नहीं है कि किस नेता का नाम बड़ा है, बल्कि यह है कि चुनाव के दिन कौन अपना प्रभाव वास्तविक वोट में बदल पाता है। RJD और अनुज सिंह की मौजूदगी से मुकाबला और दिलचस्प पटना स्नातक सीट पर JDU के अंदर का विवाद ही पूरी कहानी नहीं है। RJD की ओर से दिलीप कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

वहीं अनुज सिंह के नाम की भी चर्चा है और अनंत सिंह पहले ही उनके समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में यदि यह समीकरण चुनावी मैदान में कायम रहता है तो मुकाबला बहुकोणीय हो सकता है। बहुकोणीय मुकाबले में किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ दूसरे नेता की नाराजगी का असर सीधे वोट प्रतिशत पर नहीं, बल्कि वोटों के बंटवारे पर भी पड़ सकता है। नीतीश कुमार और निशांत की सक्रियता पर भी रहेगी नजर इस चुनाव का एक और राजनीतिक पहलू JDU के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा है। यदि नीरज कुमार को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया जाता है तो उनके पक्ष में पार्टी के बड़े नेताओं की सक्रियता स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होगी।

खास तौर पर नीतीश कुमार और निशांत की संभावित राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इसका वास्तविक चुनावी प्रभाव चुनाव प्रचार के दौरान उनकी भूमिका और मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर ही स्पष्ट होगा। यही वजह है कि यह चुनाव JDU के लिए सिर्फ एक MLC सीट का चुनाव नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। असल परीक्षा अनंत बनाम नीरज की नहीं, JDU के वोट मैनेजमेंट की होगी पटना स्नातक चुनाव में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंत सिंह का विरोध कितना व्यापक है। क्या यह मोकामा और आसपास के इलाकों तक सीमित रहेगा या पटना और नवादा के स्नातक मतदाताओं के बीच भी इसका असर दिखाई देगा?

नीरज कुमार के सामने दूसरी चुनौती अपने पुराने नेटवर्क को सक्रिय रखने की होगी। वहीं JDU के सामने चुनौती यह होगी कि पार्टी का संगठन संभावित आंतरिक असहमति के बावजूद कितनी मजबूती से एक उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहता है।