संवाद सहयोगी, बाढ़। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी आज है। बिहटा के कृष्णानगर से सैन्य अधिकारी रणविजय कुमार के बेटे ऋषिकेश कुमार दूल्हा बनकर नदवां पहुंचेंगे।

शादी को लेकर पूरे इलाके में उत्साह है। इस बीच अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश का एक वीडियो चर्चा में है। इसमें वह हल्दी की रस्म के दौरान भावुक नजर आ रहे हैं।

यह वीडियो सोमवार को बिहटा के कृष्णानगर में आयोजित हल्दी समारोह का बताया जा रहा है। हल्दी चढ़ाने की रस्म के दौरान ऋषिकेश अचानक भावुक हो गए।

अमेरिका में करीब 12 वर्षों से रहने के बावजूद अपनी पारंपरिक रस्मों से उनका जुड़ाव इस वीडियो में साफ दिखाई देता है।

हल्दी की रस्म में छलक पड़े आंसू

शादी से पहले होने वाली हल्दी की रस्म हर परिवार के लिए भावनात्मक पल लेकर आती है। ऋषिकेश भी इस रस्म के दौरान अपनी भावनाएं नहीं रोक सके।

पीले कुर्ते में बैठे दूल्हे की आंखों से आंसू बहने लगे। एक हाथ से वे अपना आंसू पोछते रहे। पास मौजूद व्यक्ति ने उन्हें संभालने और आंसू पोंछने की कोशिश की। पूरे रस्‍म के दौरान उन्‍होंने नजरें नहीं उठाईं।

आज नदवां पहुंचेंगे दूल्हे राजा, शादी की भव्य तैयारी

कई दिनों से चर्चा में बनी शिवांगी और ऋषिकेश की शादी का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बिहटा के कृष्णानगर से ऋषिकेश बरात लेकर नदवां पहुंचेंगे।

शादी के लिए गांव में भव्य इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। दोपहर बाद बहुचर्चित घुड़दौड़ का आयोजन भी होना है।

सोमवार रात ऋषिकेश के घर हल्दी और मंगलवार रात नदवां में शिवांगी की मेहंदी की रस्म धूमधाम से हुई। अब सभी की नजरें बरात के स्वागत और विवाह की रस्मों पर टिकी हैं।

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