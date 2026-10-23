मोकामा की झड़प के बाद अनंत सिंह का बड़ा दावा, बोले- नीरज कुमार की सियासी ताकत खत्म, जनता सुनाएगी फैसला

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar MLC Election 2026: बिहार की पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सियासत में मतदान के बीच मोकामा में हुई झड़प ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। नीरज कुमार और अनंत सिंह समर्थकों के बीच विवाद के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है।

इस बीच अनंत सिंह ने अपने समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने नीरज कुमार की राजनीतिक ताकत पर भी निशाना साधा। कार्रवाई से चुनावी समीकरण नहीं बदलने का दावा मोकामा प्रखंड कार्यालय के पास दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि निर्दोष लोगों को पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके यहां पहले काम कर चुके लोगों के नाम पुलिस को बताए गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। अनंत सिंह ने दावा किया कि उनके समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई का चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि मतदाता अपना मन बना चुके हैं और मतदान के जरिए अपनी पसंद जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा, “बेकसूर पांच आदमी को पकड़ लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।”

जनता के भरोसे जीत का दावा अनंत सिंह ने अपने बयान में जनता को सबसे अहम बताते हुए कहा कि चुनाव में अंतिम फैसला मतदाताओं का ही होता है। उन्होंने कहा कि वोट किसी दुकान से खरीदकर नहीं लाया जा सकता और मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को ही वोट देंगे।

उन्होंने कहा, “जनता हमारा मालिक है और भगवान है और वही वोट भी देंगे। दुकान से कोई वोट खरीदकर नहीं लाएगा।” उनके मुताबिक, समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद चुनावी नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने अपने समर्थकों के उत्साह का जिक्र करते हुए कहा कि लोग जीत का पटाखा फोड़ रहे हैं।

नीरज कुमार की राजनीतिक पकड़ पर उठाए सवाल मोकामा की घटना के बीच अनंत सिंह ने जेडीयू नेता नीरज कुमार पर भी तीखा हमला बोला। नीरज कुमार की चुनावी स्थिति को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने उनके राजनीतिक प्रभाव को चुनौती दी। अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार जिस सियासी किले की बात करते हैं, वह पहले ही ढह चुका है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “उनका किला तो कब का ढह गया है। वह तो बिना किला के ही थे। उनका किला बना कब?” अनंत सिंह ने आगे नीरज कुमार की राजनीतिक पहचान को नीतीश कुमार के नाम से जोड़ते हुए उनकी व्यक्तिगत चुनावी ताकत पर सवाल उठाए। हालांकि, यह अनंत सिंह का राजनीतिक दावा है, चुनावी नतीजों से ही मतदाताओं के रुख की तस्वीर साफ होगी।

पटना स्नातक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार लगातार चौथी जीत हासिल करने की कोशिश में हैं। वहीं, जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह भी मैदान में हैं, जिन्हें अनंत सिंह का समर्थन मिलने से मुकाबले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरजेडी के दिलीप कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा में हुई झड़प ने इस चुनावी मुकाबले को और सुर्खियों में ला दिया है। एक तरफ नीरज कुमार की चुनावी स्थिति को लेकर चर्चाएं हैं, तो दूसरी ओर अनंत सिंह अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजी से चुनावी माहौल और गर्म हो गया है।