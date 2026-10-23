डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

जदयू विधायक अनंत सिंह के अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के विरोध में उतरने से इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं।

इसी बीच मतदान के दिन नीरज कुमार अनंत सिंह के गढ़ माने जाने वाले मोकामा पहुंचे। यहां उन्होंने परशुराम मंदिर में पूजा-अर्चना की और अपनी जीत का दावा करते हुए जदयू विधायक पर निशाना साधा।

स्‍टार प्रचारक बने हुए हैं अनंत सिंह

मोकामा में नीरज कुमार ने अनंत सिंह के विरोध को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह स्टार प्रचारक बने हुए हैं, जबकि उनमें वोट देने की पात्रता नहीं है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत के नागरिक होने के नाते अनंत सिंह बाहर निकले हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात है।

अनंत सिंह पर निशाना, बोले- बाहुबल अब नहीं चलता

नीरज कुमार ने अनंत सिंह के विरोध पर कहा क‍ि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। इन्हें राजनीति से धन अर्जित करना है, जबकि हम लोग जन अर्जित करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब बाहुबल नहीं चलता।