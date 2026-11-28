डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा के छोटे सरकार यानी विधायक अनंत सिंह अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं। एक बार फिर उन्‍होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं।

बेटी की शाही शादी के बाद अब उनके सामने दो तारीखें हैं, 30 नवंबर को विधानसभा की सदस्यता से जुड़े नोटिस का जवाब देना है और चार दिसंबर को पटना कोर्ट में सरेंडर करना है।

लेकिन इन कानूनी चुनौतियों के बीच अनंत सिंह के तेवर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि वे दोनों काम के लिए तैयार हैं। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है कि इस झूठे मुकदमे से उन्हें राहत मिलेगी।

एक न्यूज चैनल से बातचीत में अनंत सिंह ने न सिर्फ अपने मुकदमों और मौजूदा हालात पर बात की, बल्कि अपनी सियासी पारी को लेकर भी दिलचस्प खुलासे किए। सात बार विधायक बन चुके छोटे सरकार ने साफ कहा कि अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हां, लोकसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर बेटे को मोकामा का विधायक बनने का शौक हुआ तो उसे पहले किस बात के लिए तैयार रहना होगा। अब विधानसभा चुनाव से तौबा; लोकसभा पर नजर अनंत सिंह ने कहा कि वे सात बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने अपने खास अंदाज में जवाब द‍िया। कहा कि विधायक का चुनाव जीतने के बाद रहने के लिए जो आवास मिलेगा, वह चिड़ियाघर जैसा होगा। वहां वे खुद भी नहीं जाएंगे। इसलिए अब विधानसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। हालांकि, राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाने की बात उन्होंने नहीं कही। अनंत सिंह ने कहा कि अगर मूड हुआ तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव से दूरी बनाने का फैसला करने वाले छोटे सरकार ने संसद की राजनीति के लिए रास्ता खुला रखा है। बेटे को मोकामा से चुनाव लड़ना है तो 70 केस के लिए रहना होगा तैयार अनंत सिंह से जब पूछा गया कि क्या उनके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब भी अपने अंदाज में दिया। कहा कि बेटे के साथ बैठकर बात करेंगे। अगर उसका मन मोकामा का विधायक बनने का है तो उसे जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि बेटे को यह भी समझना होगा कि उनकी तरह करीब 70 मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार को मानते हैं भगवान, लेकिन उन्हीं की सरकार में हुई दुर्गति बातचीत में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भगवान मानते हैं। क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है।