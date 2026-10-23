'न मुझे मरने का गम, न जीने की खुशी', अनंत सिंह बोले- JDU कार्रवाई करे; बिहार में 100 ललन सिंह हैं.. मैं नहीं जानता
जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार एमएलसी चुनाव के बीच अपनी ही पार्टी को कार्रवाई की चुनौती दी है और ...और पढ़ें
HighLights
अनंत सिंह ने जेडीयू को कार्रवाई की चुनौती दी।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर तंज कसते हुए बयान दिया।
पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार का विरोध किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बयानों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। कभी नीरज कुमार के खिलाफ हमला, कभी अपनी ही पार्टी को कार्रवाई की चुनौती और अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर तंज।
अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि पटना स्नातक सीट के चुनाव में उनका रुख बदलने वाला नहीं है। जेडीयू की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया।
‘मैं चाहता हूं JDU मुझ पर कार्रवाई करे’, अनंत सिंह का दो टूक जवाब
जेडीयू की ओर से कार्रवाई किए जाने की चर्चा पर अनंत सिंह ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं JDU मुझ पर कार्रवाई करे।
न मुझे मरने का गम है और न जीने की खुशी है।” उनके इस बयान ने पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।
अनंत सिंह का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब वह पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं।
उन्होंने जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया है। ऐसे में उनकी अपनी पार्टी को लेकर नाराजगी और राजनीतिक बयानबाजी को अहम माना जा रहा है।
‘बिहार में 100 ललन सिंह हैं’, केंद्रीय मंत्री को लेकर क्या बोले?
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह ने ऐसा जवाब दिया, जिसकी चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा, “बिहार में 100 ललन सिंह हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं?” इसके बाद उन्होंने दावा किया कि केंद्र में मंत्री ललन सिंह को भी नीरज कुमार ने परेशान किया है।
हालांकि, अनंत सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को किस तरह परेशान किया। उनके इस बयान ने चुनाव के बीच जेडीयू नेताओं के आपसी समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।
नीरज कुमार पर फिर हमला, बोले- उनका किला टूट चुका है
पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह लगातार हमलावर हैं। वह पहले भी उनके राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठा चुके हैं। ताजा बयान में भी उन्होंने नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका किला टूट चुका है।
अनंत सिंह ने अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता ने उनके उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है।
हालांकि, उनकी जीत के दावे की पुष्टि मतगणना के बाद ही होगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बयानों ने पटना स्नातक सीट के मुकाबले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
पुलिस कार्रवाई से नाराजगी, बोले- वोट कम नहीं होंगे
मोकामा में चुनाव के दौरान हुई झड़प के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अनंत सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके समर्थकों को परेशान किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उनके साथी छोटू सिंह को डिटेन किए जाने को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया।
अनंत सिंह ने दावा किया कि उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई होने से उनके उम्मीदवार के वोट कम नहीं होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इससे उनके उम्मीदवार को पहले के अनुमान से अधिक वोट मिल सकते हैं। हालांकि, इस दावे की वास्तविक स्थिति चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
नीतीश कुमार का विरोध नहीं, पार्टी से नाराजगी बरकरार
जेडीयू के प्रति नाराजगी जाहिर करने के बावजूद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपना रुख स्पष्ट रखा है। उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर सकते और उनके साथ हैं।
नीतीश कुमार की नीरज कुमार से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसी से मिलना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है।
अनंत सिंह के इन बयानों से यह संकेत मिलता है कि नीरज कुमार को लेकर उनका विरोध और नीतीश कुमार के प्रति उनका समर्थन अलग-अलग रुख हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर इस स्थिति का आगे क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
27 अक्टूबर को खुलेगा चुनावी दावों का राज
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के नीरज कुमार, जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह और आरजेडी के दिलीप कुमार के बीच मुकाबला है।
अनंत सिंह ने डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में दावा किया है कि जनता ने उनके पक्ष में मतदान किया है। वहीं, नीरज कुमार के खिलाफ उनकी बयानबाजी लगातार जारी है।
अब सबकी नजरें 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर हैं। नतीजे बताएंगे कि अनंत सिंह के दावों में कितना दम है और पटना स्नातक सीट पर किस उम्मीदवार को मतदाताओं का समर्थन मिला है।
फिलहाल उनके बयानों ने चुनावी मुकाबले के साथ-साथ जेडीयू की अंदरूनी राजनीति को भी सुर्खियों में ला दिया है।
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