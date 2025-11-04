Mokama Murder Case: अनंत सिंह की जेल में कैसे कट रही रातें? पुलिस अधिकारी ने किया खुलासा

Language
    By Ashish Shukla Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:31 AM (IST)

    मोकामा हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह (Anant Singh) जेल में बंद हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार, उनकी रातें अन्य कैदियों की तरह ही बीत रही हैं, कोई विशेष सुविधा नहीं है। उन्हें उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है और कड़ी निगरानी की जा रही है। नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है।

    जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में गिरफ्तार मोकामा से जदयू प्रत्याशी Anant Singh को बेऊर जेल में सामान्य बंदी की तरह रखा गया है। जेल अधिकारियों के मुताबिक उच्च श्रेणी के कैदी नहीं होने के कारण कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।

    अनंत सिंह और उनके दो समर्थक मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम विशेष सुरक्षा वार्ड में हैं। इस दौरान कोई सेवादार भी मुहैया नहीं कराया गया है। उधर जेल में अनंत सिंह की पहली रात बेचैनी में गुजरी। दिन सामान्य गुजरा।

    पहले दिन उनसे जेल में कोई भी मिलने नहीं गया। रविवार को जेल में उनकी पहली रात थी। सुबह उनकी मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच में सब कुछ सामान्य रहा। इसके बाद उन्हें चाय, नाश्ता और दोपहर में भी जेल का ही खाना दिया गया।

    घटना की रिपोर्ट तलब

    मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। घटना के करीब लगभग 16 घंटे बाद पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध के बीच शव को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाने में सफल हो सकी।

    मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने डीजीपी विनय कुमार से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट की मांगी। आयोग ने बिहार के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई वीसी में भी इसकी चर्चा की।

    मोकामा घटना में कार्रवाई 

    शीघ्र घटना की जांच कराने का निर्देश दिया। इधर एसएसपी ने घोसवरी के थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान को निलंबित कर दिया है। चुनाव आयोग ने ग्रामीण एसपी के साथ बाढ़ अनुमंडल के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

    इनमें बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़-1 शामिल थे। एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश भी दिया गया है। दिनभर चली छापेमारी में मारपीट और पथराव में शामिल 80 आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    वहीं दुलारचंद हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने, गवाहों के बयान, घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज की जांच और अन्य साक्ष्य के आधार पर एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम देर रात बाढ़ पहुंची।

    वहां कारगिल मार्केट स्थित आवास से पूर्व विधायक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को अनंत सिंह सहित तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजा गया।