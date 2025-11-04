Mokama Murder Case: अनंत सिंह की जेल में कैसे कट रही रातें? पुलिस अधिकारी ने किया खुलासा

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में गिरफ्तार मोकामा से जदयू प्रत्याशी Anant Singh को बेऊर जेल में सामान्य बंदी की तरह रखा गया है। जेल अधिकारियों के मुताबिक उच्च श्रेणी के कैदी नहीं होने के कारण कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।

अनंत सिंह और उनके दो समर्थक मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम विशेष सुरक्षा वार्ड में हैं। इस दौरान कोई सेवादार भी मुहैया नहीं कराया गया है। उधर जेल में अनंत सिंह की पहली रात बेचैनी में गुजरी। दिन सामान्य गुजरा।

पहले दिन उनसे जेल में कोई भी मिलने नहीं गया। रविवार को जेल में उनकी पहली रात थी। सुबह उनकी मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच में सब कुछ सामान्य रहा। इसके बाद उन्हें चाय, नाश्ता और दोपहर में भी जेल का ही खाना दिया गया।

घटना की रिपोर्ट तलब मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। घटना के करीब लगभग 16 घंटे बाद पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध के बीच शव को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाने में सफल हो सकी।

मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने डीजीपी विनय कुमार से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट की मांगी। आयोग ने बिहार के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई वीसी में भी इसकी चर्चा की।

मोकामा घटना में कार्रवाई शीघ्र घटना की जांच कराने का निर्देश दिया। इधर एसएसपी ने घोसवरी के थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान को निलंबित कर दिया है। चुनाव आयोग ने ग्रामीण एसपी के साथ बाढ़ अनुमंडल के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

इनमें बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़-1 शामिल थे। एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश भी दिया गया है। दिनभर चली छापेमारी में मारपीट और पथराव में शामिल 80 आरोपितों को गिरफ्तार किया।