Anant Singh: धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरे 'छोटे सरकार', जनसंपर्क के दौरान टूटा मंच; मची अफरातफरी
मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह रामपुर-डूमरा गांव में जनसंपर्क के दौरान मंच टूटने से गिर गए। घटना में उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। समर्थक उन्हें छठ पूजा के लिए बने पंडाल में ले गए थे, जहां लकड़ी का मंच बना था। लोगों के आग्रह पर वे मंच पर चढ़े और मंच भरभराकर गिर गया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें भीड़ से दूर किया।
संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। मोकामा से जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का मंच अचानक टूट गया, जिससे वे असंतुलित होकर गिर पड़े।
हालांकि, उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी। यह घटना शनिवार की देर शाम मोकामा प्रखंड के रामपुर-डूमरा गांव में हुई। उस वक्त कई लोग कैमरा व मोबाइल से वीडियो बना रहे थे।
किसी ने मंच के टूटने और अनंत सिंह के गिरने के पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। ग्राम प्रधान ने भी घटना की पुष्टि की है।
ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व विधायक अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी इलाके में जनसंपर्क के क्रम में रामपुर-डूमरा गांव पहुंचे थे। इसी दौरान समर्थक उन्हें छठ पूजा के लिए बनाए गए एक पंडाल में ले गए, जिसमें लकड़ी से छोटा मंच बना था।
लोगों के आग्रह पर अनंत सिंह व उनके कई समर्थक भी मंच पर चढ़ गए। उनका एक समर्थक भाषण देने लगा, इसी बीच मंच भरभरा कर गिर गया। इसके साथ ही अनंत सिंह और उनके समर्थक भी गिर पड़े।इस घटना से पंडाल में अफरातफरी मच गई। अनंत व उनके समर्थकों को तुरंत उठाया गया।
नहीं आई गंभीर चोट
गनीमत ये रही कि मंच टूटने के बावजूद बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मंच के टूटते ही उनके सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। सुरक्षाकर्मियों ने तेजी दिखाते हुए उन्हें तुरंत उठाया और भीड़ से दूर करते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर अगले जनसंपर्क स्थल के लिए रवाना कर दिया।
