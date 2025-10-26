Anant Singh: धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरे 'छोटे सरकार', जनसंपर्क के दौरान टूटा मंच; मची अफरातफरी 

संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। मोकामा से जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का मंच अचानक टूट गया, जिससे वे असंतुलित होकर गिर पड़े।

हालांकि, उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी। यह घटना शनिवार की देर शाम मोकामा प्रखंड के रामपुर-डूमरा गांव में हुई। उस वक्त कई लोग कैमरा व मोबाइल से वीडियो बना रहे थे।

किसी ने मंच के टूटने और अनंत सिंह के गिरने के पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। ग्राम प्रधान ने भी घटना की पुष्टि की है।

ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व विधायक अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी इलाके में जनसंपर्क के क्रम में रामपुर-डूमरा गांव पहुंचे थे। इसी दौरान समर्थक उन्हें छठ पूजा के लिए बनाए गए एक पंडाल में ले गए, जिसमें लकड़ी से छोटा मंच बना था।