जागरण संवाददाता, मोकामा(पटना)। अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों अपने अनोखे आयोजनों को लेकर चर्चा में है। शादी में होने वाले घुड़दौड़ मुकाबले ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इस आयोजन को खास बनाने के लिए बनारस से घोड़ा मंगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि शादी समारोह में ऐसा घुड़दौड़ मुकाबला और इतनी बड़ी इनामी राशि पहले कभी देखने को नहीं मिली है।

पहले होगा सेमीफाइनल, फिर फाइनल मुकाबला इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन सामान्य मुकाबलों से अलग अंदाज में किया जाएगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबला होगा और इसके बाद फाइनल रेस आयोजित की जाएगी। यानी विजेता का फैसला सीधे फाइनल मुकाबले में होगा। आयोजन को लेकर पहले से ही लोगों के बीच काफी चर्चा है। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए यह आकर्षण का बड़ा केंद्र बनने वाला है।

'लाडला' नहीं दौड़ेगा, इनामी राशि भी बनी चर्चा इस आयोजन की एक और खास बात यह है कि अनंत सिंह का घोड़ा 'लाडला' इस घुड़दौड़ में हिस्सा नहीं लेगा। इसके बावजूद प्रतियोगिता को लेकर उत्साह कम नहीं है। आयोजकों की ओर से रखी गई इनामी राशि भी चर्चा का विषय बनी हुई है।