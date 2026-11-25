डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी बुधवार को ऋषिकेश कुमार के साथ हो रही है।

पटना के नदवां स्थित विवाह समारोह में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सांसद साधु यादव भी पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नदवां पहुंचकर शिवांगी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने नवदंपती के सुखी जीवन की कामना करते हुए कहा कि बेटी की शादी है। वह खुश रहे, आबाद रहे और परिवार में खुशियां बनी रहें।

(घुड़दौड़ देखने के ल‍िए टावर पर चढ़े लोग।)

हेलीकॉप्टर से नदवां पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह

शिवांगी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे। वह पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से नदवां पहुंचे।

वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके पहुंचने के साथ ही समारोह में मौजूद लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला।

पूर्व सांसद साधु यादव भी विवाह समारोह में शामिल होने नदवां पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह समाज और बिहार की बेटी की शादी है। इसमें शामिल होकर उन्हें काफी खुशी हो रही है।

घुड़दौड़ देखने के लिए उमड़ी भीड़, ब‍िजली टावर पर चढ़े लोग

शादी समारोह के साथ आयोजित घुड़दौड़ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस चर्चित आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मेहमान पहुंचे हैं।