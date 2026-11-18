अनंत सिंह की बेटी की शादी से पहले नदावां में घोड़ों का जमावड़ा, प्रैक्टिस का जायजा लेने पहुंचे 'छोटे सरकार'
विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को भव्य घुड़दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
HighLights
अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ का आयोजन।
25 नवंबर को देश के नामी घोड़े लेंगे हिस्सा।
बिहार के सारण सहित कई जिलों से घोड़े पहुंचे।
संवाद सहयोगी, बाढ़। विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियों के बीच घुड़दौड़ की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। बताया जा रहा है कि देश के नामी घोड़े 25 नवंबर को आयोजित घुड़दौड़ में भाग लेगें।
छठ महापर्व समाप्त होते ही घोड़े पहुंचने लगे है, मंगलवार को बिहार के सारण समेत कई जिला सात घोड़े घुड़दौड़ में भाग लेने पहुंचे।
अनंत सिंह ने घोड़ों के रहने के लिए घुड़साल बनाया है। मंगलवार को फिर अनंत सिंह एक दर्जन घोड़ों की प्रैक्टिस देखने काफिले के साथ ग्राउंड पहुंचे, जहां सैकड़ो लोग मौजूद रहे।
विवेका पहलवान के भाई अरविंद पहलवान ने कहा कि शादी और घुड़दौड़ की तैयारी अच्छी चल रही है। इनका घोड़ा भी देश में कई घुघुदौदौ में भाग लिए हैं और प्राइस भी मिला है। फर्स्ट प्राइज थार सम्मान और प्यार है।
नदावां में इससे पहले भी घुड़दौड़ आयोजित होते रहे हैं, इधर कम हुआ है, लेकिन अनंत सिंह इस जिंदा रखे हुए हैं। शादी में यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से यहां लोग पहुंचेंगे।
पंजाब-ओडिशा से छठ मनाने आए, शादी देखने के लिए रुके
पंजाब के एक युवक ने कहा कि वह पंजाब से छठ महापर्व मनाने बिहार आए थे, इसके बाद वह अनंत सिंह से मिलने पहुंचे, अब वह 25 नवंबर को शादी और घुड़दौड़ देखने के बाद लौटेंगे।
पंजाब में उन्होंने पहले भी कई घुड़दौड़ देखा है यहां और पंजाब का घुड़दौड़ सेम ही रहने वाला है। शादी की तैयारी भव्य हो रही है, उनको अनंत सिंह से काफी लगाव है।
रोहित सिंह ने कहा कि वह उड़ीसा से छठ महापर्व में आए थे, अब वह अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी और घुड़दौड़ देखने के बाद जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यहां भव्य टेंट पंडाल लगाए जा रहे हैं, हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। वह पहले कभी ऐसी शादी नहीं देखे हैं। उन्हें इस शादी में अच्छा लगा कि कोई भी आकर खाना खा सकते हैं, उन्हें कार्ड मिला हो या ना मिला हो।
शादी से बिहार का नाम भी रौशन हो रहा है, उन्हें इस शादी को लेकर कार्ड भी मिला है। उनका घर उड़ीसा है, लेकिन उनके मामा बख्तियारपुर से हैं।
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