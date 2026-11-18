संवाद सहयोगी, बाढ़। विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियों के बीच घुड़दौड़ की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। बताया जा रहा है कि देश के नामी घोड़े 25 नवंबर को आयोजित घुड़दौड़ में भाग लेगें।

छठ महापर्व समाप्त होते ही घोड़े पहुंचने लगे है, मंगलवार को बिहार के सारण समेत कई जिला सात घोड़े घुड़दौड़ में भाग लेने पहुंचे। अनंत सिंह ने घोड़ों के रहने के लिए घुड़साल बनाया है। मंगलवार को फिर अनंत सिंह एक दर्जन घोड़ों की प्रैक्टिस देखने काफिले के साथ ग्राउंड पहुंचे, जहां सैकड़ो लोग मौजूद रहे। विवेका पहलवान के भाई अरविंद पहलवान ने कहा कि शादी और घुड़दौड़ की तैयारी अच्छी चल रही है। इनका घोड़ा भी देश में कई घुघुदौदौ में भाग लिए हैं और प्राइस भी मिला है। फर्स्ट प्राइज थार सम्मान और प्यार है।

नदावां में इससे पहले भी घुड़दौड़ आयोजित होते रहे हैं, इधर कम हुआ है, लेकिन अनंत सिंह इस जिंदा रखे हुए हैं। शादी में यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से यहां लोग पहुंचेंगे। पंजाब-ओडिशा से छठ मनाने आए, शादी देखने के लिए रुके पंजाब के एक युवक ने कहा कि वह पंजाब से छठ महापर्व मनाने बिहार आए थे, इसके बाद वह अनंत सिंह से मिलने पहुंचे, अब वह 25 नवंबर को शादी और घुड़दौड़ देखने के बाद लौटेंगे।