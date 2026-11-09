Anant Singh Daughter Wedding: अमेरिका से MBA, कमांडेंट के बेटे हैं अनंत सिंह के दामाद; वायरल शादी कार्ड में खुलीं कई जानकारियां

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों चर्चा में है। शादी में मेहमानों की संख्या और भव्य इंतजाम को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच अब विवाह का निमंत्रण कार्ड भी सुर्खियों में आ गया है। कार्ड में सिर्फ शादी की तारीख और कार्यक्रम का न्योता ही नहीं, बल्कि होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता से लेकर उनके परिवार का परिचय तक दर्ज है।

खास बात यह है कि ऋषिकेश कुमार ने अमेरिका के अटलांटा स्थित Georgia State University से MBA किया है। 25 नवंबर को होने वाले इस विवाह समारोह को लेकर अब कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

दूल्हे की पढ़ाई से लेकर पिता के पद तक, कार्ड में दर्ज है पूरा परिचय शादी के निमंत्रण पत्र में वर का नाम ऋषिकेश कुमार लिखा गया है। उनके नाम के साथ MBA और Georgia State University, Atlanta, USA का उल्लेख किया गया है। यानी होने वाले दामाद ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से प्रबंधन की पढ़ाई की है।

कार्ड में उनके पिता विजय कुमार का परिचय कमांडेंट के रूप में दिया गया है। उनकी माता का नाम आशा देवी है। इस तरह विवाह के निमंत्रण पत्र में दूल्हे की शैक्षणिक योग्यता के साथ परिवार का परिचय भी प्रमुखता से शामिल किया गया है।

शिवांगी सिंह के नाम के साथ माता-पिता और दादा-दादी का भी जिक्र कार्ड में दुल्हन शिवांगी सिंह के परिचय के साथ उनके परिवार की जानकारी भी दी गई है। इसमें उन्हें अनंत कुमार सिंह और नीलम देवी की पुत्री बताया गया है। साथ ही उनके दादा स्व. चंद्रदीप सिंह और दादी स्व. बच्ची देवी का नाम भी अंकित है।

नीलम देवी के राजनीतिक पद और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े परिचय का उल्लेख भी निमंत्रण पत्र में किया गया है। वहीं, अनंत कुमार सिंह के नाम के साथ मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में परिचय छपा है।

श्री गणेशाय नमः से शुरुआत, संस्कृत श्लोक के साथ दिया गया निमंत्रण विवाह कार्ड की शुरुआत धार्मिक परंपरा के अनुसार 'श्री गणेशाय नमः' से की गई है। इसके बाद भगवान गणेश की स्तुति में संस्कृत श्लोक 'वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुमे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा' लिखा गया है।

इसके बाद मान्यवर संबोधन के साथ विवाह का निमंत्रण दिया गया है। कार्ड में परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से शिवांगी के पावन परिणयोत्सव का आयोजन होने की बात लिखी गई है। वर-वधू को स्नेहाशीष देने के लिए मेहमानों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है।

तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटे गए नाम, कार्ड में किसे मिली कौन सी जगह? निमंत्रण पत्र के निचले हिस्से में नामों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। इनमें दर्शनाभिलाषी, स्वागतकर्ता और आकांक्षी शामिल हैं। दर्शनाभिलाषी में परिवार के कई सदस्यों के नाम दर्ज हैं।

स्वागतकर्ता की सूची में मुकेश सिंह, राजा परीक्षित, राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह और कुमार पुनीत के नाम हैं। वहीं, आकांक्षी के रूप में अनंत कुमार सिंह का नाम अंकित है। कार्ड की यह व्यवस्था विवाह समारोह में परिवार और आयोजन से जुड़े लोगों की भूमिका को दर्शाती है।

25 नवंबर को होगी शादी, भव्य आयोजन को लेकर भी चर्चा कार्ड के अनुसार, शिवांगी सिंह और ऋषिकेश कुमार का विवाह 25 नवंबर को होना है। इस शादी को लेकर मोकामा से लेकर पटना तक चर्चाएं हो रही हैं। समारोह में बड़ी संख्या में मेहमानों के शामिल होने और भव्य खानपान की व्यवस्था को लेकर भी दावे और चर्चाएं सामने आ रही हैं।