'हमारी ही बिरादरी से हैं अनंत सिंह', एक मंच पर दिखेंगे UP-बिहार के दो 'बाहुबली'; शादी के न्योते पर बोले बृजभूषण

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह के विवाह समारोह को लेकर इन दिनों सियासी और सामाजिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है।

इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस हाई-प्रोफाइल शादी में शिरकत करने की पुष्टि कर दी है।

बृजभूषण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनंत सिंह ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ आमंत्रित किया है और वे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए समारोह में जरूर शामिल होंगे।

अपनी अनूठी शैली में दोनों नेताओं के बीच के संबंधों को परिभाषित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि अनंत सिंह उनकी ही 'बिरादरी' से आते हैं।

गौरतलब है कि सामाजिक रूप से अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से हैं और बृजभूषण शरण सिंह राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूर्व सांसद का इशारा दोनों की 'बाहुबली' छवि की ओर था।

पैतृक गांव नदावां में सजेगी शाही महफिल

विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी के विवाह को भव्य और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह पूरा आयोजन उनके पैतृक गांव नदावां में संपन्न होगा, जहां शिवांगी 25 नवंबर 2026 को ऋषिकेश संग परिणय सूत्र में बंधेंगी।