10 बीघे में पंडाल, गगनचुंबी जयमाला स्टेज और शाही रथ: किसी राजघराने से कम नहीं होगी अनंत सिंह की बेटी की शादी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की सुपुत्री शिवांगी सिंह का विवाह समारोह इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं, जिसकी भव्यता देखकर हर कोई दंग है।

अतिथियों के आतिथ्य सत्कार से लेकर पंडाल और मुख्य मंच तक, हर पहलू को शाही रूप दिया जा रहा है। लगभग 10 बीघे के विशाल भूभाग में भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस समय सबसे अधिक चर्चा विवाह के मुख्य आकर्षण यानी जयमाला स्टेज की हो रही है।

अस्थायी ढांचे के बजाय बन रहा ईंटों का पक्का मंच आमतौर पर विवाह समारोहों में लकड़ी या लोहे के फ्रेम का अस्थायी मंच बनाया जाता है, किंतु शिवांगी सिंह की शादी के लिए इस परंपरागत तरीके से हटकर काम हो रहा है। यहां जयमाला की रस्म के लिए करीब 30 फीट ऊंचा, 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा एक विशालकाय मंच तैयार किया जा रहा है।

सबसे अनूठी बात यह है कि इस स्टेज को ईंटों की चिनाई कर एक पक्के चबूतरे की शक्ल दी जा रही है। जेसीबी से भरी जा रही मिट्टी निर्माण कार्य में मंच की मजबूती और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आयोजकों का मानना है कि जयमाला के वक्त स्टेज पर बड़ी तादाद में मेहमान और परिजन मौजूद रहेंगे। किसी भी तरह की असुविधा या जोखिम से बचने के लिए जेसीबी मशीनों की सहायता से मिट्टी भरकर मंच का आधार बेहद ठोस बनाया जा रहा है।

शाही रथ से लेकर 10 बीघे के पंडाल तक खास इंतजाम इस भव्य समारोह में एक से बढ़कर एक आकर्षक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 10 बीघे में फैले विशालकाय पंडाल और विशेष रूप से मंगाए जा रहे घोड़े के शाही रथ के बाद अब यह 30 फीट ऊंचा जयमाला मंच लोगों के कौतूहल का केंद्र बन गया है।