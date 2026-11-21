डिजिटल डेस्क, पटना। शादी के सीजन की शुरुआत होते ही बिहार में मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।

इंटरनेट पर हर कोई इस शाही शादी से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारी जानने के लिए काफी उत्सुक है। इसी बीच, शिवांगी के तिलक समारोह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद और शेयर कर रहे हैं।

कुछ जगहों पर खाने की कमी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का तिलक समारोह दानापुर के रिसॉर्ट में आयोजित किया गया था। सोशल मीडिया पर इस तिलक समारोह के खाने की खूब चर्चा हो रही है। तिलक समारोह में पारंपरिक बिहारी व्यंजनों, मिठाइयों और कई फूड स्टॉल का बड़ा इंतजाम किया गया था। हालांकि, उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटने के कारण कुछ जगहों पर खाने की कमी की खबरें भी आईं। न लिट्टी चोखा है और न ही स्टार्टर का इंतजाम सोशल मीडिया पर शिवांगी के तिलक समारोह में खाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। @Thebihar_in नाम एक्स हैंडल से शेयर वीडियो में दो लड़कियां खाने नंबर देते हुए नजर आ रही हैं। जिसमें वो कह रही हैं कि वो खाने को 10 में से सिर्फ 5 रेटिंग दे रही हैं।

उनका कहना है कि जितना बड़ा अनंत चाचा का नाम और रौब है, उस हिसाब से न तो खाने की क्वालिटी ठीक रही, न लिट्टी चोखा है और न ही स्टार्टर का कोई इंतजाम दिखा। वहीं, वीडियो में दूसरी लड़की कहती है कि जब लाखों लोगों के लिए ओपन इनविटेशन हो, तो इतनी बड़ी भीड़ का इंतजाम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उस लिहाज से सब कुछ ठीक है। भर भरकर मिठाई लेकर जाते हुए दिखे लोग सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल @ChapraZila से वायरल हो वीडियो में खाने के काउंटर पर लोगो की काफी भीड़ दिख रही है। सभी लोग खाने पर टूट पड़े हैं। इस दौना खाना बांटने वाले भी परेशान दिख रहे हैं। वहीं @ChapraZila से शेयर एक अन्य वीडियो कुछ लोग प्लेट में भर भरकर मिठाई लेकर जाते हुए दिख रहे हैं।

वहीं, एक्स हैंडल @ChapraZila से शेयर किए गए दूसरे वीडियो में इस बात का दावा किया जा रहा कि तिलक समारोह में खाना खत्म हो गया है। जिसके कारण लोग निराश होकर लौट रहे हैं। इस वीडियो में खाने के काउंटर के पार ढेर सारे खाली ग्लास और प्लेट दे जा रहे हैं।