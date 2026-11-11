अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की लव मैरिज या अरेंज मैरिज? समधी ने बताई पूरी बात

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा में है। गिफ्ट्स लेकर वीवीआईपी गेस्ट्स तक की लिस्ट को लेकर लोग बातें कर रहे हैं।

वहीं, इस बीच लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अनंत की बेटी शिवांगी लव मैरिज कर रही हैं या अरेंज? तो इस बात का जवाब अब अनंत के समधी ने दिया है।

दरअसल, बुधवार को जब अनंत सिंह के समधी रणविजय कुमार सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि आखिर ये रिश्ता कैसे तय हुआ तो उन्होंने कहा कि रिश्ते की पहले अनंत सिंह की तरफ से की गई थी।

उन्होंने आगे कहा, जैसा कि हमारे समाज की परंपरा है। वधू पक्ष का परिवार रिश्ता लाया था। बेटे के लिए रिश्ता लड़की की तरफ से आया था और परिवार के लोगों ने ही पसंद किया था।

बता दें कि शिवांगी सिंह 25 नवंबर को बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश कुमार के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगी।

ससुराल में बन रहा चार मंजिला आवास

ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कमांडेंट पद पर कार्यरत हैं, ने बताया कि सामाजिक परंपराओं के अनुसार रिश्ते की शुरुआत वधू पक्ष यानी अनंत सिंह के परिवार की ओर से की गई थी। दोनों पक्षों की सहमति के बाद रिश्ता तय हुआ।

ससुराल पक्ष मूल रूप से बिहटा प्रखंड के घोड़ाटॉप गांव से संबंध रखता है, लेकिन शादी के उपलक्ष्य में बिहटा नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 स्थित कृष्णा नगर में लगभग दो कट्ठे की जमीन पर एक नया चार मंजिला मकान तैयार कराया गया है। गृह प्रवेश और दूल्हे के उपनयन (जनेऊ) का अनुष्ठान इसी आवास से संपन्न होगा।

वर ऋषिकेश की प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद से हुई है, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका से उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन व एमबीए) पूरी की। वे वर्तमान में अमेरिका में ही कार्यरत हैं, जबकि उनकी छोटी बहन भी अमेरिका में चिकित्सक (डॉक्टर) हैं। वैवाहिक रस्मों के कुछ समय बाद शिवांगी भी पति के साथ अमेरिका प्रस्थान करेंगी। शाही अंदाज में होगा आयोजन इस विवाह समारोह को बेहद भव्य रूप दिया जा रहा है। चर्चा के अनुसार, विधायक अनंत सिंह अपने दामाद को करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी गाड़ी 'लैंड रोवर डिफेंडर' भेंट करेंगे। वहीं, इसी दिन होने वाले अपने पुत्र अभिनव के उपनयन संस्कार पर वे उसे 'बीएमडब्ल्यू' कार देंगे।

विवाह स्थल को सजाने के लिए विशेष तौर पर चीन से फूल मंगवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में फिल्म जगत, भोजपुरी सिनेमा और राजनीति की नामचीन हस्तियों के जुटने की संभावना है। शादी के अवसर पर लगभग 4 लाख लोगों के लिए व्यापक प्रीतिभोज का प्रबंध किया जा रहा है।