डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर उनके पैतृक गांव नदवां में तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

आज हल्दी की रस्म होगी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और मंगल गीतों से माहौल उत्सवी हो गया है। शादी के लिए मंडप और पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।

हालांकि, मौसम ने शादी के कुछ खास आयोजनों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। खराब मौसम के कारण मेहमानों के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली है।

छोटे सरकार बोले-कुछ उन्‍नीस-बीस रह सकता है

वहीं, घुड़दौड़ के लिए तैयार मैदान में बारिश के कारण कीचड़ फैल गया है। इससे आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।

इन चुनौतियों के बावजूद अनंत सिंह का कहना है कि कार्यक्रम तय योजना के अनुसार ही होंगे। उन्होंने कहा, "कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

पत्रकारों से बातचीत में उन्‍होंने कहा क‍ि जैसे कार्यक्रम तय है, वैसे ही होगा। कुछ उन्नीस-बीस रह जाए तो अलग बात है, लेकिन सभी आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे।"

अनंत सिंह ने बताया कि घुड़दौड़ के मैदान का निरीक्षण कराया गया है। वहां मुकाबला जरूर होगा। उन्होंने कहा कि शादी में आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। मेहमानों के सम्मान में वह खुद खड़े रहेंगे।

चार लाख मेहमानों के लिए 150 से अधिक पकवानों की तैयारी

शिवांगी की शादी में करीब चार लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। मेहमानों के स्वागत और खानपान के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।

150 से अधिक तरह के पकवान परोसने की तैयारी है। इनमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के साथ दूसरे राज्यों के लोकप्रिय व्यंजन और स्थानीय पकवान भी शामिल होंगे।

शादी समारोह में घुड़दौड़ भी आकर्षण का केंद्र होगी। इसके लिए करीब 200 घोड़े पहुंच चुके हैं। मुकाबले में जीतने वाले घोड़े के मालिक को थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी।

चार दिसंबर को करना है सरेंडर

शादी की तैयारियों के बीच अनंत सिंह के चार दिसंबर को सरेंडर करने का मुद्दा भी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्हें निर्धारित तारीख पर सरेंडर करना है। उनके कुछ समर्थकों ने भावुक होकर कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे।