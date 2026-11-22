डिजिटल डेस्क, पटना। किसी शादी में कितने मेहमान आएंगे, कितने पकवान बनेंगे और कितनी मिठाइयां परोसी जाएंगी?

आमतौर पर इन सवालों के जवाब कुछ सौ या हजार तक ही सीमित होते हैं, लेकिन मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में तैयारियों का पैमाना कुछ अलग ही है।

मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए लाखों रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। दावा तो 50 लाख रसगुल्लों का भी किया जा रहा है। खाने के मेन्यू में 150 तरह के व्यंजन होंगे और खास बात यह कि पूरा भोजन शाकाहारी रहेगा।

शादी में घुड़दौड़ भी होगी, जिसके विजेता को थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी। 25 नवंबर को होने वाली इस शादी को लेकर अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। तिलक समारोह की भव्यता के बाद अब सबकी निगाहें विवाह समारोह पर टिकी हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी करीब चार लाख लोग इस आयोजन में पहुंच सकते हैं। सभी को खुला आमंत्रण है।

150 तरह के शाकाहारी पकवान, मिठाइयों की लंबी सूची शादी में आने वाले मेहमानों के खान-पान का खास इंतजाम किया जा रहा है। मिठाइयों की तैयारी शुरू हो चुकी है। रसगुल्ले के अलावा गुलाब जामुन, काजू का हलवा, मालपुआ, खाजा, जलेबी और बालूशाही समेत कई तरह की मिठाइयां परोसी जाएंगी।

भोजन के मेन्यू में भी देश के अलग-अलग हिस्सों के स्वाद शामिल किए गए हैं। लिट्टी-चोखा, शाही कोफ्ता, कश्मीरी पुलाव, पनीर की कई सब्जियां, इडली, डोसा, चाउमिन, तंदूरी रोटी और नान जैसे व्यंजन तैयार होंगे। कुल मिलाकर करीब 150 तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है। इतनी विविधता के बावजूद पूरा भोजन शाकाहारी होगा। 12 बीघा में पंडाल, हवा महल जैसा 30 फीट ऊंचा मंच शादी समारोह के लिए करीब 12 बीघा जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। जयमाला के लिए जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल की थीम पर लगभग 30 फीट ऊंचा मंच तैयार हो रहा है। इसकी डिजाइन और भव्यता को लेकर अभी से चर्चा है।

मेहमानों के लिए बनाए जा रहे पंडाल का स्वरूप भी धीरे-धीरे सामने आने लगा है। गुलाबी और सफेद रंगों के आकर्षक संयोजन से सजावट की जा रही है। आयोजन स्थल को शाही अंदाज देने के लिए कारीगर दिन-रात जुटे हैं।

घुड़दौड़ में थार जीतने की होगी होड़ शादी का एक और खास आकर्षण घुड़दौड़ होगी। इसमें जीतने वाले घुड़सवार को थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी। ऐसे में मुकाबले में शामिल होने वाले घुड़सवारों की नजर इस खास इनाम पर रहेगी। घुड़दौड़ को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है।

पूरे देश को दिया गया न्योता अनंत सिंह के समर्थक जवाहर सिंह महोबिया इस आयोजन को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पूरे देश को निमंत्रण दिया गया है। उनके अनुसार, इस तरह का आयोजन कोई सोच भी नहीं सकता।