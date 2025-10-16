तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे। वे तीन दिनों तक बिहार में रहकर एनडीए प्रत्‍याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। यहां होटल मौर्या में वे ठहरे हैं। समर्थकों ने उनका जोरदार स्‍वागत किया।

