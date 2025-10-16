Language
    तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंचे हैं। वे तीन दिनों तक बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पटना के होटल मौर्या में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    पटना के होटल मौर्या में समर्थकों का अभ‍िवादन स्‍वीकार करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे। वे तीन दिनों तक बिहार में रहकर एनडीए प्रत्‍याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। यहां होटल मौर्या में वे ठहरे हैं। समर्थकों ने उनका जोरदार स्‍वागत किया। 

