तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंचे हैं। वे तीन दिनों तक बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पटना के होटल मौर्या में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे। वे तीन दिनों तक बिहार में रहकर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। यहां होटल मौर्या में वे ठहरे हैं। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
