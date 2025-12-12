मुकेश अंबानी के समधि अजय पिरामल ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में टेका मत्था, सिरोपा और प्रतीक चिह्न से हुए सम्मानित

जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में गुरुवार का दिन खास रहा, जब पिरामल समूह के अध्यक्ष और देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में शामिल अजय पिरामल ने मत्था टेककर गुरु घर से आशीर्वाद लिया। मुकेश अंबानी के समधि होने के कारण उनकी यात्रा ने श्रद्धालुओं और प्रबंधक समिति दोनों में विशेष उत्साह भर दिया। सुबह पहुंचे अजय पिरामल लगभग एक घंटे तक गुरुद्वारे के विभिन्न स्थलों का दर्शन करते रहे और धार्मिक परंपराओं में शामिल हुए।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने दरबार साहिब में उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान सिख परंपरा में विशेष माना जाता है और इसे प्रतिष्ठित अतिथियों को सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है।

प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही और कनीय उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने अजय पिरामल को तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से बताया, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली होने के कारण विश्वभर के सिखों की आस्था का केन्द्र है।

अजय पिरामल को इस दौरान गुरु महाराज के जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तक और तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से जुड़ा प्रतीक चिह्न भी भेंट किया गया। गुरुद्वारे के भीतर स्थित पवित्र ‘जोड़ा साहिब’ में उन्होंने विशेष दर्शन किए और परिसर में बने सालिस राय जौहरी दीवान हॉल का भ्रमण भी किया। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां गुरु साहिब से जुड़ी कई स्मृतियां संरक्षित हैं।