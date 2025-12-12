Language
    मुकेश अंबानी के समधि अजय पिरामल ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में टेका मत्था, सिरोपा और प्रतीक चिह्न से हुए सम्मानित

    By Anil Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:41 AM (IST)

    अजय पिरामल ने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। मुकेश अंबानी के समधि होने के कारण उनकी यात्रा से श्रद्धालुओं में उत्साह ...और पढ़ें

    अजय परिमल ने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में शीश नवाकर गुरु घर का आशीर्वाद लिए

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में गुरुवार का दिन खास रहा, जब पिरामल समूह के अध्यक्ष और देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में शामिल अजय पिरामल ने मत्था टेककर गुरु घर से आशीर्वाद लिया। मुकेश अंबानी के समधि होने के कारण उनकी यात्रा ने श्रद्धालुओं और प्रबंधक समिति दोनों में विशेष उत्साह भर दिया। सुबह पहुंचे अजय पिरामल लगभग एक घंटे तक गुरुद्वारे के विभिन्न स्थलों का दर्शन करते रहे और धार्मिक परंपराओं में शामिल हुए।

    गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने दरबार साहिब में उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान सिख परंपरा में विशेष माना जाता है और इसे प्रतिष्ठित अतिथियों को सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है।

    प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही और कनीय उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने अजय पिरामल को तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से बताया, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली होने के कारण विश्वभर के सिखों की आस्था का केन्द्र है।

    अजय पिरामल को इस दौरान गुरु महाराज के जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तक और तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से जुड़ा प्रतीक चिह्न भी भेंट किया गया।

    गुरुद्वारे के भीतर स्थित पवित्र ‘जोड़ा साहिब’ में उन्होंने विशेष दर्शन किए और परिसर में बने सालिस राय जौहरी दीवान हॉल का भ्रमण भी किया। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां गुरु साहिब से जुड़ी कई स्मृतियां संरक्षित हैं।

    दर्शन के बाद अजय पिरामल ने गुरुद्वारे की लंगर सेवा में भाग लिया और पारंपरिक प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यहां आकर मिली शांति और आध्यात्मिक अनुभूति अतुलनीय है।

    गुरुद्वारे की व्यवस्थाओं और सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्होंने प्रबंधक समिति के सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया।

    पिरामल की इस यात्रा ने गुरुद्वारे में उपस्थित श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके साथ मुलाकात की इच्छा जताई।

    पिरामल समूह के अध्यक्ष होने के साथ-साथ मुकेश अंबानी के समधि होने के कारण यह यात्रा अधिक चर्चा में रही।

    इस विशेष darshan के साथ अजय पिरामल ने तख्त श्री हरिमंदिर साहिब की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गरिमा को नजदीक से अनुभव किया। उनकी यात्रा को प्रबंधक समिति और संगत दोनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया।