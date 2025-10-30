Flight Ticket: छठ के बाद हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी, दिल्ली-मुंबई समेत सभी रूट पर महंगे हुए टिकट
छठ पर्व के समापन के बाद, काम पर लौटने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि से हवाई किराए में भारी उछाल आया है। पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के लिए विमान किराया दोगुना से भी अधिक हो गया है। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि यात्रियों की भारी भीड़ के कारण किराए में बढ़ोतरी हुई है। यात्रियों को अग्रिम बुकिंग कराने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व का समापन हो गया है। अब पर्व को मनाने अपने घर आए लोगों का वापस काम पर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है।
छठ पर्व के बाद लौटने वालों की संख्या बढ़ने से हवाई किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं, ट्रेनों में भी सीटें लगभग फुल चल रही है।
पटना से विभिन्न महानगरों के लिए उड़ानों के किराए कई गुना बढ़ गए हैं। स्थिति यह है कि 3 नवम्बर तक अधिकांश मार्गों पर किराया सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना से भी अधिक हो गया है।
पटना से दिल्ली का विमान किराया नौ हजार रुपये से अधिक पहुंच गया है। वहीं, पटना से मुंबई जाने वालों को 13 हजार रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ रहा है।
पटना से बेंगलुरु के लिए टिकट 11 हजार रुपये से ऊपर है। इसके अलावा पटना से चंडीगढ़ का किराया 14 हजार रुपये से अधिक, पुणे का 15 हजार रुपये से अधिक और अहमदाबाद का किराया भी 10 हजार रुपये से अधिक हो गया है।
एयरलाइंस कंपनियों के अनुसार, छठ पर्व के बाद यात्रियों की भारी भीड़ के कारण किराए में यह बढ़ोतरी हुई है। अगले कुछ दिनों तक टिकट दरों में राहत मिलने की संभावना कम है।
यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे अग्रिम बुकिंग कर लें ताकि अत्यधिक किराए से बचा जा सके।
