Flight Ticket: छठ के बाद हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी, दिल्ली-मुंबई समेत सभी रूट पर महंगे हुए टिकट

जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व का समापन हो गया है। अब पर्व को मनाने अपने घर आए लोगों का वापस काम पर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है।

छठ पर्व के बाद लौटने वालों की संख्या बढ़ने से हवाई किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं, ट्रेनों में भी सीटें लगभग फुल चल रही है।

पटना से विभिन्न महानगरों के लिए उड़ानों के किराए कई गुना बढ़ गए हैं। स्थिति यह है कि 3 नवम्बर तक अधिकांश मार्गों पर किराया सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना से भी अधिक हो गया है।

पटना से दिल्ली का विमान किराया नौ हजार रुपये से अधिक पहुंच गया है। वहीं, पटना से मुंबई जाने वालों को 13 हजार रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ रहा है।

पटना से बेंगलुरु के लिए टिकट 11 हजार रुपये से ऊपर है। इसके अलावा पटना से चंडीगढ़ का किराया 14 हजार रुपये से अधिक, पुणे का 15 हजार रुपये से अधिक और अहमदाबाद का किराया भी 10 हजार रुपये से अधिक हो गया है।