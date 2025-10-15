Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन में पटना से 166 अतिरिक्त उड़ानें

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:45 PM (IST)

    दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट से 166 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। एयर इंडिया 15 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 114 उड़ानें चलाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से 52 उड़ानें संचालित करेगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है। तनिष्क ने भी त्योहारी सीजन के लिए मृगांका कलेक्शन लॉन्च किया है, जिस पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    त्योहारी सीजन में पटना से 166 अतिरिक्त उड़ानें

    जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट से 166 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। इनमें एयर इंडिया की 114 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 52 उड़ानें शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये उड़ानें न केवल घरेलू, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। एयर इंडिया 15 अक्टूबर से दो नवंबर के बीच पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 114 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। इनमें दिल्ली-पटना-दिल्ली, मुंबई-पटना-मुंबई और बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु के लिए 38-38 उड़ानें शामिल हैं।

    वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से तीन नवंबर तक 52 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें दिल्ली-पटना-दिल्ली और बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु के लिए 26-26 उड़ानें शामिल हैं।

    कुल मिलाकर, 15 अक्टूबर से तीन नवंबर के बीच दोनों एयरलाइंस दिल्ली-पटना-दिल्ली मार्ग पर 64, मुंबई-पटना-मुंबई मार्ग पर 38 और बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु मार्ग पर 64 उड़ानें संचालित करेंगी।

    इन उड़ानों की बुकिंग दोनों एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू हो चुकी है। यह कदम त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

    त्योहारों में चमका तनिष्क का मृगांका कलेक्शन, सोने-हीरे की खरीद पर बंपर आफर

    बक्सर में  त्योहारों के इस खास महीने में टाटा समूह के सबसे बड़े ज्वेलरी रिटेल ब्रांड तनिष्क ने अपने ग्राहकों के लिए नया और बेहद आकर्षक कलेक्शन मृगांका लांच किया है। पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के मेल वाला यह नया कलेक्शन लांच होते ही महिला कस्टमर्स की पहली पसंद बन गया है, जिसे खरीदने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

    तनिष्क ने इस त्योहारी सीजन को और भी खास बनाने के लिए आकर्षक आफर्स की घोषणा की है। सोने के आभूषणों की खरीदारी पर ग्राहकों को 150 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति ग्राम तक की छूट मिल रही है।

    हीरे के आभूषणों के हीरों के मूल्य पर 35% तक की आकर्षक छूट दी जा रही है। ग्राहक किसी भी ज्वैलर से खरीदे गए पुराने सोने पर 0% डिडक्शन के साथ 100% एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं। इन बेहतरीन आफर्स के साथ, तनिष्क का मृगांका कलेक्शन इस त्योहारी सीज़न में आभूषण प्रेमियों को खूब लुभा रहा है।