Bihar News: यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन में पटना से 166 अतिरिक्त उड़ानें

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट से 166 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। इनमें एयर इंडिया की 114 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 52 उड़ानें शामिल हैं।

ये उड़ानें न केवल घरेलू, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। एयर इंडिया 15 अक्टूबर से दो नवंबर के बीच पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 114 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। इनमें दिल्ली-पटना-दिल्ली, मुंबई-पटना-मुंबई और बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु के लिए 38-38 उड़ानें शामिल हैं।

वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से तीन नवंबर तक 52 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें दिल्ली-पटना-दिल्ली और बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु के लिए 26-26 उड़ानें शामिल हैं। कुल मिलाकर, 15 अक्टूबर से तीन नवंबर के बीच दोनों एयरलाइंस दिल्ली-पटना-दिल्ली मार्ग पर 64, मुंबई-पटना-मुंबई मार्ग पर 38 और बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु मार्ग पर 64 उड़ानें संचालित करेंगी। इन उड़ानों की बुकिंग दोनों एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू हो चुकी है। यह कदम त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

