Bihar Election: AIMIM ने बिहार की इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया एलान, राजद-कांग्रेस की टेंशन बढ़ना तय

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में INDIA गठबंधन द्वारा खारिज करने के बाद, AIMIM ने शनिवार को कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले चुनावों में लड़ी गई सीटों की संख्या से पांच गुना अधिक है।

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि उसका लक्ष्य बिहार में एक "तीसरा विकल्प" तैयार करना है, जहां वर्षों से राजनीति भाजपा नीत राजग और कांग्रेस-राजद गठबंधन के इर्द-गिर्द घूमती रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, "हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। राजग और 'महागठबंधन' दोनों को हमारी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।" तीसरा विकल्प बनने का दावा उन्होंने यह भी दावा किया कि 2020 में एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाने वाला 'महागठबंधन' अब ऐसा नहीं कर सकता। "अब यह सर्वविदित है कि मैंने (राजद अध्यक्ष) लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया।"

उन्होंने कहा कि अब, हमें अपना दायरा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हां, हम तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा, "कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।" 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। 2020 में बना था इन पार्टियों के साथ गठबंधन एआईएमआईएम ने 2020 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली अब समाप्त हो चुकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था।

कुशवाहा ने बाद में एक नया संगठन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बनाकर एनडीए में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा चुनावों में, एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीती थीं और माना जाता है कि इसने कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में राजद, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था।

हालांकि, 2022 में, एआईएमआईएम के चार विधायक राजद में शामिल हो गए। इमाम, जो पहले राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जद (यू) में रह चुके थे, अब एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं। मुसलमान वोटरों पर नजर राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, एआईएमआईएम बिहार में एक ऐसा क्षेत्र देखती है, जहां मुसलमान ज़्यादा हैं। कुल आबादी के 17 प्रतिशत से भी कम, लेकिन राज्य विधानसभा में कभी भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पिछले महीने, ओवैसी सीमांचल क्षेत्र गए और चार दिनों तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों का दौरा किया, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है। हालांकि ओवैसी राजद, जद(यू) और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ओवैसी पर 'भाजपा की बी टीम' होने का आरोप लगाया जाता है, जो भगवा पार्टी की मदद के लिए 'धर्मनिरपेक्ष वोटों' में सेंध लगाती है।