Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, इन सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव

    By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन दलों के सहयोग न करने से तीसरा गठबंधन बना। एआईएमआईएम किशनगंज के चार जिलों समेत कई अन्य जिलों में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने में लगी हैं। इस बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है।

    किशनगंज में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, "AIMIM बिहार ने धर्मनिरपेक्ष वोटों के बिखराव को रोकने और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास किया, लेकिन बड़े गठबंधन दलों ने सहयोग नहीं किया, जिससे तीसरा गठबंधन बना।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि AIMIM किशनगंज के चार जिलों में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सीवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जैसे जिलों की कई सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी।

    इन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी पार्टी 

    जिला विधानसभा सीटें
    किशनगंज बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन व किशनगंज
    पूर्णिया अमौर, बायसी व कस्बा
    कटिहार बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी व कदवा
    अररिया जोकीहाट व अररिया
    गया शेरघाटी व बेला विधानसभा
    मोतिहारी ढाका व नरकटिया
    नवादा शहरी विधानसभा
    जमुई सिकंदरा
    भागलपुर भागलपुर व नाथनगर
    सिवान सिवान विधानसभा
    दरभंगा जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण व गौराबौराम
    समस्तीपुर कल्याणपुर
    सीतामढ़ी बाजपट्टी
    मधुबनी बिस्फी
    वैशाली महुआ
    गोपालगंज गोपालगंज विधानसभा

    बता दें कि AIMIM ने कल ही बिहार की 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का एलान किया है, जो कि पिछली बार से लगभग 5 गुना है। पार्टी के इस कदम से कांग्रेस और राजद को नुकसान होना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है।