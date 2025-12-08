Bihar Politics: 2 विधायकों को साथ लेकर CM नीतीश से मिले ओवैसी के करीबी, सियासी अटकलें तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरउल ईमान अपने दो विधायक मुर्शीद आलम व सरवर आलम के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकेआवास पर भेंट की। अख्तरउल ईमान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से सीमांचल के मुद्दे पर मिलने गए थे।

वह मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गयी शराबबंदी सहित कई अन्य कार्यों की तारीफ करते रहे हैं। एआईएमआईएम के विधायकाें की मुख्यमंत्री से मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होती रही। वहीं, अख्तरउल ईमान ने कहा कि उनकी और उनके विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात का कोई और मायने नहीं निकाला जाए। अख्तरउल ईमान ने कहा कि किशनगंज से बहादुरगंज के बीच सेना का बेस बन रहा है। इससे उन्हें कोई एतराज नहीं। वहीं जहां सेना का बेस बन रहा वह घनी आबादी के बीच बन रहा। इसके अतिरिक्त आसपास कई धर्मस्थल भी हैं।