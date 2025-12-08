Bihar Politics: 2 विधायकों को साथ लेकर CM नीतीश से मिले ओवैसी के करीबी, सियासी अटकलें तेज
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दो विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने सीमांचल के मुद्दों पर बात की और शराबबंद ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरउल ईमान अपने दो विधायक मुर्शीद आलम व सरवर आलम के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकेआवास पर भेंट की। अख्तरउल ईमान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से सीमांचल के मुद्दे पर मिलने गए थे।
वह मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गयी शराबबंदी सहित कई अन्य कार्यों की तारीफ करते रहे हैं। एआईएमआईएम के विधायकाें की मुख्यमंत्री से मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होती रही।
वहीं, अख्तरउल ईमान ने कहा कि उनकी और उनके विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात का कोई और मायने नहीं निकाला जाए।
अख्तरउल ईमान ने कहा कि किशनगंज से बहादुरगंज के बीच सेना का बेस बन रहा है। इससे उन्हें कोई एतराज नहीं। वहीं जहां सेना का बेस बन रहा वह घनी आबादी के बीच बन रहा। इसके अतिरिक्त आसपास कई धर्मस्थल भी हैं।
मुख्यमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया कि सेना के बेस को वहां से हटाकर उसी इलाके में कहीं और बना दिया जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह इस मामले को देखेंगे।
अख्तरउल ईमान ने कहा कि सीमांचल में कटाव एक बड़ा मुद्दा है। काफी लोग इससे प्रभावित हो रहे। मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराया गया। कटाव को रोकने की दिशा में तकनीकी व्यवस्था कराए जाने का अनुरोध किया गया। कोचाधामन के विधायक सरवर आलम ने कहा कि क्षेत्र में नदी के कटाव से विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही।
