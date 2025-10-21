Language
    नामांकन के बाद ओवैसी के प्रत्याशी गिरफ्तार, हार्ट अटैक आने पर पटना रेफर

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:38 AM (IST)

    जहानाबाद में नामांकन के बाद एआईएमआईएम प्रत्याशी मो. कलाम उद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद कलामुद्दीन को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। समर्थकों ने साजिश का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कलामुद्दीन जहानाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं।

    हार्ट अटैक आने पर पटना रेफर

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को नामांकन करने के ठीक बाद पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईए के प्रत्याशी नगर परिषद जहानाबाद के पूर्व उपाध्यक्ष मो. कलाम उद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। कलाम उद्दीन हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में आरोपित हैं।

    काको थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। कलामुद्दीन को गिरफ्तारी के बाद सदर थाना लाया गया, जहां अचानक हार्ट अटैक आने पर उन्हें आनन-फानन इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया।

    कलामुद्दीन ने जहानाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात गिरफ्तारी की यह कार्रवाई राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज़ किया है। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

    जहानाबाद में नामांकन के दौरान किसी प्रत्याशी की यह पहली गिरफ्तारी है। शहर के जाफरगंज निवासी कलामुद्दीन सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ रखने के कारण ओवैसी द्वारा उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गया है। जैसे ही लोगों को उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिली बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी सदर अस्पताल पहुंच गए।