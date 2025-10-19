AIMIM Candidates List: औवैसी की पार्टी ने जारी की 25 उम्मीदवारों की सूची, देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव?

डिजिटल डेस्क, पटना। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने रविवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

एआईएमआईएम ने X पर पोस्ट कर लिखा, "हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद करते हैं। यह सूची AIMIM बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी परामर्श किया गया है।"

एआईएमआईएम की बिहार इकाई ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 25 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है, जिनमें सीवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज विधानसभा सीट से अनस सलाम, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज़, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी, अररिया से मोहम्मद मंज़ूर आलम आदि शामिल हैं।

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी का नाम 1 अमौर - 56 अख्तरुल इमान 2 बलरामपुर - 65 अदिल हसन 3 ढाका - 21 श्री राणा रणजीत सिंह 4 नरकटिया एसी - 12 श्री शमimul हक 5 गोपालगंज एसी - 101 श्री अनस सलाम 6 जोकी हट - 50 श्री मुरशिद आलम 7 बहादुरगंज - 52 श्री तौसीफ आलम 8 ठाकुरगंज - 53 श्री गुलाम हसनैन 9 किशनगंज - 54 श्री वकील शम्स आगाज 10 बैसी - 57 श्री गुलाम सरवर 11 शेरघाटी - 226 श्री शाह ए अली खान 12 नाथ नगर - 158 श्री एमडी इस्माइल 13 सीवान - 105 श्री मोहम्मद कैफ 14 केओटी - 86 श्री अनिसुर रहमान 15 जाले - 87 फैसल रहमान 16 सिकंदरा - 240 श्री मनोज कुमार दास 17 मुंगेर - 165 डॉ. मुनाजिर हसन 18 नवादा - 237 श्रीमती नसीमा खातून 19 मधुबनी - 36 श्री रश्नीद खलील अंसारी 20 दरभंगा ग्रामीण - 82 श्री मोहम्मद जालाल 21 गोराबोरम - 79 अख्तर शाहंशाह 22 कस्बा - 58 शाहनवाज आलम 23 अररिया - 49 श्री मोहम्मद मंजूर आलम 24 बरारी - 68 श्री मतीउर रहमान शेरशाहबादी 25 कोचाधामन - 55 सरवर आलम इस बीच, शनिवार को कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें नरकटियागंज, किशनगंज, कस्बा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। पार्टी ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे और किशनगंज से कमरुल होदा को मैदान में उतारा है। इरफान आलम, जितेंद्र यादव और मोहन श्रीवास्तव क्रमशः कस्बा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले, 17 अक्टूबर को, कांग्रेस पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 48 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। कुल 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण के चुनाव में और 24 दूसरे चरण के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कहा कि बाकी नामों की घोषणा समय आने पर की जाएगी।

राजद और कांग्रेस वाला महागठबंधन, बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए सीटों के बंटवारे पर अंतिम रूप नहीं दे पाया, जबकि शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। महागठबंधन के घटक दल कुछ सीटों पर "दोस्ताना लड़ाई" में लगे हुए हैं।

इन चुनावों में, एनडीए का मुकाबला राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस, दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली सीपीआई (एमएल), सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से होगा। इस बार, बिहार में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज के रूप में एक नए खिलाड़ी का भी प्रवेश होगा।