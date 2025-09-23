Patna AIIMS Neurosurgery: 100 करोड़ की रोबोटिक मशीन से होगी न्यूरो सर्जरी, भेजा प्रस्ताव

Language
    By Pawan Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:31 PM (IST)

    पटना एम्स में कार्निया और किडनी प्रत्यारोपण के बाद अब लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी है। इमरजेंसी में बेड की कमी दूर करने के लिए 200 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की योजना है जिसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आयुष्मान भारत से गरीबों को 50 करोड़ से अधिक की बचत हुई है। जल्द ही कैंसर सेंटर का निर्माण होगा।

    100 करोड़ की रोबोटिक मशीन से होगी न्यूरो सर्जरी, भेजा प्रस्ताव

    जागरण संवाददाता, पटना। एम्स पटना में कार्निया व किडनी प्रत्यारोपण हो रहा है, जबकि लिवर व अन्य अंगों के ट्रांसप्लांट की सुविधा की जा रही है। यहां आने वाले गंभीर रोगियों को बेड की कमी के कारण मायूस नहीं लौटना पड़े, इसके लिए दिसंबर तक इमरजेंसी-ट्रामा सेंटर में 200 आइसीयू बेड बढ़ाने की योजना है। साथ ही इमरजेंसी में बेड की संख्या 330 हो जाएगी।

    क्रिटिकल केयर यूनिट भवन का निर्माण पूरा होने को है। इन सभी बेड पर आइसीयू से वेंटिलेटर तक की तमाम सुविधाएं होंगी, जिससे ट्रामा-इमरजेंसी मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। यही नहीं कंपनी सोशल रिस्पांसबिलिटी फंड से बन रहा बर्न यूनिट का भवन भी तैयार हो चुका है। इसी क्रम में ब्रेन ट्यूमर, हैमरेज के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की योजना है।

    इस क्रम में 100 करोड़ की विशेष रोबोटिक मशीन का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर या हैमरेज रोगियों का इलाज बहुत आसान व प्रभावी हो जाएगा। रिक्त फैकल्टी व कर्मचारियों के पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे।

    आयुष्मान भारत के तहत पटना एम्स में इलाज से गरीबों के 50 करोड़ से अधिक की बचत हुई है। इसके अलावा जल्द ही कैंसर के बेहतर इलाज के लिए बिहार सरकार से 27 एकड़ जमीन लेकर अत्याधुनिक कैंसर सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।

    14वां स्थापना दिवस समारोह कल:

    एम्स पटना का 14वां स्थापना दिवस समारोह गुरुवार को मनाया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, एम्स पटना के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रो. डॉ. राधाकृष्ण धीमान, कार्यकारी निदेशक सह सीईओ प्रो. डॉ. सौरभ वार्ष्णेय के अलावा संस्थान के सभी प्रमुख अधिकारी, शिक्षक, छात्र-छात्रा व कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे।

    मौके पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान व सामाजिक सेवा में संस्थान के योगदान पर प्रकाश डालने के साथ आमजन के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उत्कृष्टता व संस्थान की उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया जाएगा। संस्थान के चिकित्सकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा।