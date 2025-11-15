अग्निवीरों की भर्ती के लिए अगस्त में हुई रैली का 18 नवंबर को आएगा परिणाम, चेक करें डिटेल

जागरण संवाददाता, पटना। अग्निवीर भर्ती रैली का परिणाम 18 नवंबर के आसपास घोषित हो जाएगा। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। बताते चलें कि अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर (लिपिक-स्टोर कीपर), अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं), सैनिक तकनीकी एनए (एएमसी), सिपाही फार्मा, एनए (पशु चिकित्सा), जूनियर कमीशंड अफसर (कैटरिंग), जूनियर कमीशंड अफसर (धार्मिक शिक्षक तीनों सेना), हवलदार शिक्षा (सेना शिक्षा कोर) व हवलदार सर्वेयर आटोमेटेड कार्टोग्राफर (इंजीनियर्स) पदों की रिक्तियां निकली थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

5 अगस्त से 15 अगस्त तक इन पदों पर भर्ती के लिए दानापुर कैंट के चांदमारी स्थित न्यू केएलपी ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की गई थी। भर्ती कार्यालय के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजने की संभावित तिथि दिसंबर का प्रथम सप्ताह तय की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि औपचारिकताएं समय रहते पूरी की जा सकें।

भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आधिकारिक सेना भर्ती वेबसाइट पर मेरिट सूची और परिणाम से जुड़ी जानकारी देखते रहें क्योंकि परिणाम के बाद पत्र भेजने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। रिपोर्टिंग की तिथि पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी मूल दस्तावेज व उसकी फोटोकॉपी भी तैयार करके रखें।