अग्निवीरों की भर्ती के लिए अगस्त में हुई रैली का 18 नवंबर को आएगा परिणाम, चेक करें डिटेल
अग्निवीर भर्ती रैली, जो अगस्त में हुई थी, का परिणाम 18 नवंबर के आसपास घोषित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और सेना भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम से जुड़ी जानकारी देखते रहें। रिपोर्टिंग की तिथि पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। अग्निवीर भर्ती रैली का परिणाम 18 नवंबर के आसपास घोषित हो जाएगा। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। बताते चलें कि अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर (लिपिक-स्टोर कीपर), अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं), सैनिक तकनीकी एनए (एएमसी), सिपाही फार्मा, एनए (पशु चिकित्सा), जूनियर कमीशंड अफसर (कैटरिंग), जूनियर कमीशंड अफसर (धार्मिक शिक्षक तीनों सेना), हवलदार शिक्षा (सेना शिक्षा कोर) व हवलदार सर्वेयर आटोमेटेड कार्टोग्राफर (इंजीनियर्स) पदों की रिक्तियां निकली थीं।
5 अगस्त से 15 अगस्त तक इन पदों पर भर्ती के लिए दानापुर कैंट के चांदमारी स्थित न्यू केएलपी ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की गई थी।
भर्ती कार्यालय के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजने की संभावित तिथि दिसंबर का प्रथम सप्ताह तय की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि औपचारिकताएं समय रहते पूरी की जा सकें।
भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आधिकारिक सेना भर्ती वेबसाइट पर मेरिट सूची और परिणाम से जुड़ी जानकारी देखते रहें क्योंकि परिणाम के बाद पत्र भेजने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। रिपोर्टिंग की तिथि पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी मूल दस्तावेज व उसकी फोटोकॉपी भी तैयार करके रखें।
इन दस्तावेजों के मूल व फोटोकॉपी रखें तैयार:
- शैक्षणिक प्रमाणपत्र व मार्कशीट
- सरपंच और डीएम-एसडीओ द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र
- एसपी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र
- सरपंच द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र
- स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र
- एनसीसी प्रमाणपत्र (केवल पात्र उम्मीदवारों के लिए)
- खेल प्रमाणपत्र (केवल पात्र उम्मीदवारों के लिए)
- आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटोकॉपी
- परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- रद किया गया बैंक चेक
- क्षतिपूर्ति बांड व नशीली दवाओं के उपयोग नहीं करने का प्रमाणपत्र
- रैली अधिसूचना के अनुसार श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- 25 पासपोर्ट आकार के फोटो साफ, शेव किए चेहरे व आसमानी नीली पृष्ठभूमि; नीचे आरएमडीएस नंबर, नाम और जन्मतिथि लिखी।
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र
