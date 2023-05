Bihar: अदाणी समूह वारि‍सलीगंज में लगाएगा सीमेंट फैक्ट्री, 1400 करोड़ करेगा निवेश; 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार

Adani Group Will Set up Cement Factory In Warisaliganj अदाणी समूह बिहार में सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा। अंबुजा सीमेंट की यह फैक्ट्री 1400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी। मालूम हो कि अदाणी समूह ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया हुआ है।