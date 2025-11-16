टीवी डिबेट में PM-CM की तारीफ पड़ गई भारी, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा को स्वीप आइकॉन पद से हटाया

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन टीवी चैनलों पर राजनीतिक करना अभिनेत्री नीतू चंद्रा को महंगी पड़ गई। इसका वीडियो सामने आने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से अभिनेत्री नीतू चंद्रा को हटा दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रा बिहार में मतदाता जागरूकता स्वीप आइकॉन बनाई गईं थीं।

आयोग ने नीतू चंद्रा के अतिरिक्त अभिनेता पंकज झा, चंदन राय एवं क्रांति प्रकाश को ब्रांड एंबेसडर बनाया था। चंद्रा पर आरोप है कि मतगणना के दिन टीवी चैनल पर पर नीतू चंद्रा जंगलराज की बातें करती नजर आईं थीं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रही थीं।

राजनीतिक बातें करने का वीडियो सामने आने के उपरांत स्टेट स्वीप आइकन के पद चंद्रा की छुट्टी कर दी गई है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने पत्र भी जारी कर दिया है। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रशांत कुमार सीएच ने यह आदेश जारी किया। पत्र में इस बात की चर्चा है कि जब नीतू चंद्रा को राज्य का स्टेट स्वीप आइकन बनाया गया था, तब उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि स्वीप आइकॉन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक मंच का प्रयोग, मीडिया या सामाजिक माध्यमों से चुनाव से संबंधित अनाधिकृत टिप्पणी नहीं करेंगी।