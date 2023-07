Bihar: एक हजार से ज्यादा पंचायतों में एक साथ चलेगा सक्रिय टीबी मरीज खोज अभियान, पटना में बुलाई गई अहम बैठक

Bihar News स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें प्रारंभ होने वाले अभियान की जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि टीबी उन्मूलन के लिए डाट प्लस सुरपर वाइजर काउंसलर से लेकर अन्य आवश्यक पदों पर नियुक्ति की गई है।

एक हजार से अधिक पंचायतों में एक साथ चलेगा सक्रिय टीबी मरीज खोज अभियान।

HighLights माइक्रो प्लानिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बुलाई सिविल सर्जनों की बैठक। पटना में 25 और 26 जुलाई को होगी बैठक, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा।

सुनील राज, पटना: बिहार सरकार ने 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। मकसद को हासिल करने के लिए जिलों को लगातार आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति भी हो रही है। परंतु टीबी जांच की स्थिति संतोषजनक नहीं। टीबी के सक्रिय मरीजों की पहचान के लिए देश में जहां प्रति लाख आबादी पर 1281 टेस्ट हो रहे हैं, वहीं बिहार में प्रति लाख पर 371 जांच ही हो रही है। लापरवाही पर सरकार सतर्क टीबी जैसे फैलने वाले रोग को लेकर हो रही इस प्रकार की लापरवाही को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार के प्रत्येक जिले के एक-एक प्रखंड से कम से कम दो पंचायतों का चयन कर टीबी के सक्रिय मरीजों का खोज अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अभियान प्रारंभ करने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों की आवश्यक बैठक 25 और 26 जुलाई को पटना में बुलाई है। स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें प्रारंभ होने वाले अभियान की जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि टीबी उन्मूलन के लिए डाट प्लस सुरपर वाइजर, काउंसलर से लेकर अन्य आवश्यक पदों पर नियुक्ति की गई है। टू्र-नेट और सीबी नाट उपकरणों के लिए चिप्स और कार्टिज का क्रय कर निरंतर आपूर्ति भी हो रही है। परंतु जिला अस्पताल एवं सामान्य स्वास्थ्य में कार्यरत डाक्टर, टेक्नीशियन टीबी जांच को लेकर काफी उदासीन है। सभी 534 प्रखंडों में अभियान संचालित होगा पत्र में कहा गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जोखिम समूहों एवं ग्रामीण स्तर पर टीबी के सक्रिय मरीजों का खोज अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अभियान के तहत सभी 534 प्रखंडों की कम से कम दो-दो पंचायतों का चयन कर यह अभियान संचालित होगा। जिलों में अभियान की माइक्रो प्लानिंग आवश्यक है ताकि अभियान सफलता पूर्वक संचालित किया जा सके। उन्होंने पत्र में निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल हो।

Edited By: Mohammad Sameer