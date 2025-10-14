Special Trains: स्पेशल ट्रेन लेट हुई तो खैर नहीं! रेलवे प्रशासन ने अधिकारियों की तय की जवाबदेही

जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों की समयपालन पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अब दानापुर रेल मंडल के कंट्रोल रूम में पूजा स्पेशल ट्रेनों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी भी स्पेशल ट्रेन को बिना कारण देर तक रोकने या किसी अन्य ट्रेन को प्राथमिकता देने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। पूर्व मध्य रेल (ईसीआर) मुख्यालय ने इस दिशा में सख्ती दिखाते हुए दानापुर मंडल को रोजाना रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, फिलहाल दानापुर मंडल से 110 से अधिक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से अधिकांश दो से तीन घंटे तक विलंब से चल रही हैं।

समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण यात्री स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने से हिचकिचाने लगे हैं, जिसके चलते कई ट्रेनों में बर्थ खाली रह जा रही हैं। दूसरी ओर, नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अब परिचालन विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पेशल ट्रेनों को बिना वजह लंबे समय तक किसी स्टेशन पर न रोका जाए। इसके लिए कंट्रोल रूम से ट्रेनों की वास्तविक स्थिति की निगरानी की जाएगी।